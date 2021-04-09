Штрафы Эдварда Била не нашли адресата

Московская полиция попыталась, но так и не смогла объяснить, почему блогера Эдварда Била не поймали до резонансного ДТП на Садовом кольце. 1 апреля Бил выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины. До этого автомобиль, за рулем которого был блогер, несколько сотен раз нарушил ПДД, а сам он делился в соцсетях видео с агрессивной манерой вождения. В столичном главке МВД рассказали, что обычно ловить таких нарушителей им помогает некая «интеллектуальная система», но в этот раз она почему-то не сработала. Что это за система? И почему она не выявила машину Эдварда Била? Расскажет Виктория Феофанова.

По данным столичного дептранса, Audi RS6, за рулем которой был Эдвард Бил, с начала года нарушила ПДД 566 раз. Но ни единого штрафа выписано не было. Почему? У машины просто нет собственника — прошлый владелец принудительно снял ее с регистрации, обратно на учет авто никто не поставил.

В московском главке МВД говорят, что у ГИБДД обычно получается ловить такие машины. В прошлом году с помощью «интеллектуальной» системы их поймали 6 тыс. Все подобные авто попадают в специальную базу аннулированного и прекращенного учета, объясняет адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько: «Если машину продали, а она катается где-то с новым собственником, и он совершает нарушение, камера его выявляет и сообщает дежурному, который должен направить экипаж ДПС для задержания. То есть получается, что 566 раз система должна была сообщить дежурному о том, что автомобиль, у которого прекращена регистрация, передвигается по такому-то маршруту и необходимо применить какие-то меры».

Но меры применены не были. Почему? “Ъ” со ссылкой на источники сообщает, что нелегальных машин в столице ездит как минимум несколько тысяч. Возможно, их слишком много, чтобы останавливать всех? Но, скорее всего, дело в другом, продолжает Сергей Радько: «Система то ли не давала сигнал ГИБДД, то ли был какой-то сбой, и номер неправильно распознавался, хотя именно за ним числятся нарушения.

Не хочется думать, что это был чей-то злой умысел.

Будем надеяться, что это просто какая-то техническая недоработка, и ни один сотрудник ГИБДД почему-то не принял никаких мер».

Хорошо, в автоматическом режиме остановить авто Била ГИБДД не смогли. Но, как пишет “Ъ”, ГИБДД также регулярно получает от ЦОДД списки авто, на которые не получается выписать штраф. Почему машину, которая нарушает правила дорожного движения чуть ли не шесть раз в день, не ловили уже целенаправленно, прочесывая город в ее поисках? Руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов сомневается, что такая практика существует: «Когда речь идет о том, чтобы специально один и тот же автомобиль поймать, следов работы в таком направлении я не вижу. Нужны люди. А для того чтобы этих самых людей содержать, им нужно платить деньги. И вот мы видим, что это никому не нужно. Количество полиции уменьшается».

Но даже поймать такую машину на дороге не удается, непонятно, почему правоохранители не нашли владельца Audi RS6 альтернативными методами, изумляется генеральный директор компании «Интемс» Алексей Титов: «Можно посмотреть внутренние базы данных, действительный ли это номер, на кого это было оформлено.

То есть существуют какие-то базы данных, где можно найти какие-то следы, когда произошел переход от легального использования этой машины к нелегальному.

Были какие-то легальные владельцы, как-то опрос этих людей производится. Люди могут изучать социальные сети».

Представитель столичного главка МВД 8 апреля заявил, что работу правоохранителей уже усовершенствовали с учетом меняющегося «медийного поля». По историям в Instagram дорожных лихачей уже штрафуют, а в последние дни к ним добавились и видео в Tik Tok.

Но через контент в соцсетях привлечь к ответственности нарушителей сложно, объясняет юрист адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерский: «Такая практика привлечения к административной ответственности повлечет за собой также высокую нагрузку на суды. Люди начнут пытаться оспаривать данное постановление, ссылаться на то, что из видео, опубликованного в соцсетях, невозможно установить, кто находился за рулем».

К слову, и в случае Эдварда Била правоохранителям еще предстоит установить, кто управлял Audi и как именно нарушал правила все те 566 раз. Сам же блогер пока заявил, что планирует избавиться от всех машин и пустить деньги на компенсацию пострадавшей в первоапрельской аварии.

Ульяна Миненкова, Даниил Бабкин