Эдвард Бил оказался неуловимым Полиция не смогла поймать блогера до ДТП на Садовом кольце, хотя знала о таких, как он

В полиции не смогли объяснить, почему инспекторы не остановили блогера Эдварда Била до того, как он совершил резонансное ДТП на Садовом кольце. Его Audi RS6 была снята с учета еще в январе, письма счастья владельцу не приходили, при этом машина фигурировала в видеороликах. В ГУ МВД по Москве заявили, что применяют «интеллектуальную» систему поиска автомобилей, владельцев которых нельзя оштрафовать: их останавливают, а водителей наказывают. Но задержать машину Эдварда Била, совершившую более 500 нарушений с начала года, система почему-то не помогла. При этом полиция заявила, что начинает отслеживать нарушителей ПДД через TikTok.

ГУ МВД по Москве в четверг прокомментировало ситуацию вокруг резонансной аварии, произошедшей 1 апреля. В тот день на Смоленской площади Audi RS6 выехал на встречную полосу, пострадало пять машин, сотрудница Госдумы Мария Артемова попала в больницу с тяжелыми травмами и только вышла из комы. За рулем спортивного универсала находится известный блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль). Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК, виновник аварии находится под домашним арестом. Господин Биль заявил телеканалу «Москва-24», что хочет продать все свои машины (он планирует получить порядка 5 млн руб.), чтобы компенсировать ущерб пострадавшей.

В ходе автотехнической экспертизы установят, какие конкретно пункты ПДД нарушил блогер, рассказал начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев. Представленную адвокатами Эдварда Била версию о том, что его Audi RS6 подрезали (что вынудило водителя выехать на встречку), проверят с помощью городских камер, заявил господин Яковлев. Виновник аварии заявил, что не знает, что послужило причиной.

Основной вопрос, который активнее всего обсуждается в соцсетях,— почему блогера не остановили еще до аварии, хотя видео с агрессивной манерой вождения он выкладывал в сеть регулярно.

По данным дептранса Москвы Audi RS6 нарушила с начала года правила 566 раз — кто был за рулем неизвестно, но ни одного штрафа с камеры владельцу не вынесли. В конце 2020 года собственник машины продал ее, а 9 января принудительно прекратил ее регистрацию (не дождавшись постановки на учет на нового владельца, на это дано 10 дней).

Пока в системе МВД данных о собственнике нет, штраф с камеры вынести нельзя.

Езда на незарегистрированной машине чревата штрафом в 500 руб. по ст. 12.1 КоАП.

Госавтоинспекция в таких случаях применяет «интеллектуальную» систему поиска автомобилей, рассказал начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Алексей Диокин (возглавлял УГИБДД по Москве до 18 марта, новый руководитель управления еще не назначен). В 2020 году, заявил он, в Москве было выявлено и задержано 6 тыс. машин с прекращенной регистрацией.

Еще 2,7 тыс. задержанных авто были зарегистрированы на умерших граждан (их, соответственно, тоже нельзя привлечь к ответственности).

На вопрос журналистов, почему же не был задержан автомобиль Эдварда Била, господин Диокин не ответил: «говорить, что работа не ведется или игнорируется, не совсем корректно, ее интенсивность будет увеличена».

Он добавил, что на самого Эдуарда Биля в 2020–2021 годах инспекторы вручную вынести 15 штрафных постановлений — за езду без ОСАГО, с непристегнутым ремнем безопасности, на неисправной машине.

Поясним, что все нарушения после фиксации камерами стекаются сначала в Data-центр ЦОДД Москвы для предварительной обработки. Здесь идет запрос в Федеральную информационно-адресную систему (ФИАС МВД) и другие базы для проверки собственника машины. Если авто с учета снят, то черновик постановления не формируется. В этом случае 4-й отдел УГИБДД по Москве (бывший ЦАФАП) информацию о нарушителе не получает — для полиции такого нарушения просто не существует.

При этом знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что ЦОДД формирует регулярные отчеты с номерами автомобилей, на которые нельзя оформить автоматический штраф, и направляет их в ГИБДД.

По улицам города, говорит другой собеседник “Ъ”, сейчас ездит несколько тысяч машин, снятых с учета, с ошибкой адреса в регистрационных данных, зарегистрированных на несовершеннолетних и т. д. Многие из этих авто — с «красивыми» и «блатными» номерами. Необходимые для отслеживания ситуации отчеты, по данным “Ъ”, сотрудники ГИБДД могут выгружать самостоятельно — это позволяет «софт», работающий с центральной базой данных. Заявления Алексея Диокина и цифры, которыми он оперирует, это косвенно подтверждают.

Пока не выяснится, куда делась информация о 566 нарушениях блогера, кто и почему на это не отреагировал, невозможно понять, кто виноват в сложившейся ситуации, говорит координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Если ГИБДД все-таки получила эти данные, то, вероятно, их обработкой просто некому было заняться»,— предполагает он. В Госдуме, в свою очередь, уже предложили ужесточить законодательство: зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный предложил приравнять опасное вождение с причинением тяжкого время здоровью к преступлению, внеся поправки в ст. 264 УК.

Алексей Диокин, в свою очередь, заявил о планах «усовершенствовать практики работы» с учетом меняющегося «медийного поля». «Выросла популярность TikTok, мы видим взрывной интерес,— заявил он.— Это заставляет нас менять тактику действий. Вчера мы привлекли к ответственности водителя, который в TikTok опубликовал видео с нарушением ПДД».

Иван Буранов