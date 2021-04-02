Дело Эдварда Била обрастает подробностями

Резонансное ДТП с участием популярного блогера получило новые подробности: Эдвард Бил признался, что был за рулем спорткара и пообещал пострадавшей компенсацию. Однако виновным он себя не считает. Как отметил адвокат блогера, Билу пришлось выехать на встречную полосу Садового кольца, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Тем не менее он принес извинения и заявил, что готов помочь пострадавшей. Она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Адвокат потерпевшей заявлял, что ее супруг отказался принимать любую помощью от блогера, хотя пока никаких предложений не поступало. В отношении Эдварда Била возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Какие перспективы у этого процесса? И на что рассчитывает блогер? На эти вопросы ответил юрист адвокатского бюро Asterisk Дмитрий Венгерский: «Если будет установлен факт нарушения правил дорожного движения, повлекший тяжкий вред здоровью другого водителя, не виновного в ДТП, то, скорее всего, будет стоять вопрос о лишении свободы, о реальном сроке. Более того, суд при вынесении определенного решения также будет учитывать личность самого обвиняемого. Поскольку у нарушителя правил дорожного движения уже имеется большое количество штрафов, плюс репутация Эдварда Била неоднозначная, суд это учтет.

При вынесении решения не в пользу Эдварда Била может быть учтено, что молодой человек сейчас зарабатывает деньги путем проведения пранков, публично показывает, как он нарушает правила дорожного движения, тем самым подает пример другим людям.

Что касается возможной компенсации, то даже выплаты не повлияют на назначение наказания. Если блогера признают виновным, оно в любом случае будет.

От размера компенсации, от мнения пострадавших будет зависеть то, назначат условное лишение свободы или реальный срок. Два обстоятельства — причинение тяжкого вреда здоровью или причинение смерти по неосторожности — квалифицируются по двум разным частям статьи. Если мы говорим, что потерпевшим был причинен тяжкий вред здоровью, соответственно, мы будем говорить о лишении свободы до двух лет. Если же, не дай бог, произойдет так, что женщина скончается, то это будет квалифицироваться уже по другой части Уголовного кодекса, и срок возрастет».

ДТП с участием блогера Эдварда Била произошло 1 апреля на Садовом кольце в нескольких метрах от того, места где в аварию попал актер Михаил Ефремов. Судя по камерам видеонаблюдения, Бил во время перестроения в крайний левый ряд не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Его Audi RS 6 столкнулась с четырьмя автомобилями. На допросе Бил заявил, что его подрезал внедорожник Mitsubishi Outlander. Позже журналисты нашли очевидца, который якобы передал полиции госномер этого автомобиля.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Теперь все будет зависеть от результатов экспертизы, отмечает юрист Михаил Салкин. При этом он убежден, что Эдвард Бил в любом случае сможет избежать реального срока, но с правами придется расстаться: «Если возникают спорные ситуации, всегда проводится экспертиза, чтобы установить, кто и как действовал в момент инцидента, имел ли водитель возможность реагировать, были ли нарушены правила дорожного движения в части скоростного режима.

Если выяснится, что водитель соблюдал ПДД и, действительно, не мог психоэмоционально среагировать, то, конечно, он освобождается от уголовной ответственности, выносится оправдательный приговор, и дело прекращается.

Если же станет понятно, что все-таки нарушение имело место, то дальше нужно будет устанавливать, что конкретно повлекло за собой причинение вреда.Езда на безумной скорости, понятное дело, приводит к более серьезным последствиям, чем если бы вы двигались со скоростью 40 км/ч. Экспертиза, которая проводится криминалистическим центром МВД, подтверждает или не подтверждает виновность, но потом на этапе судебного рассмотрения адвокат приносит свои экспертизы, назначается судебная, дальше попытаются установить, есть причинно-следственная связь или ее нет. В любом случае это не тяжкая статья. По ней реальное лишение свободы никогда не выносится, но право отберут в любом случае».

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По данным столичного дептранса, Audi, которой управлял Эдвард Бил, была снята с учета, на ней были установлены подложные номера. Сначала года на спорткаре было совершено более 400 нарушений скоростного режима на общую сумму почти в 400 тыс. руб. Сам блогер заявил, что машина ему не принадлежит.

Владислав Викторов