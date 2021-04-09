Взяткой директору нижегородского предприятия стали щебень и песок

Имущественной взяткой, в получении которой подозревают директора муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (УИЗТ ГНН) Алексея Ежкова, стали 20 грузовиков земли и щебня и пять дней работы экскаватора на его личном участке. Об этом говорится в заявлении генерального директора ООО «КМК-Система» Олега Германова, поданного в прокуратуру (копия имеется в распоряжении “Ъ-Приволжье”).

По словам господина Германова, при выполнении работ по устранению последствий оползня в районе Похвалинского съезда в Нижнем Новгороде он по требованию директора УИЗТ ГНН отправил по восемь грузовиков грунта и песка, а также четыре грузовика щебня на его личный участок в Приокском районе города. Также он на пять дней предоставил Алексею Ежкову экскаватор для работы на этом участке. Денег за предоставленные стройматериалы и проведенные работы директор УИЗТ ГНН не заплатил и предложил «спрятать» эти расходы в общей стоимость работ по муниципальному контракту. Общая сумма работ и стройматериалов оценивается в 220 тыс. руб.

Алексей Ежков был задержан 8 апреля. В ближайшее время суд должно избрать для него меру пресечения. В администрации города уже сообщили, что он будет уволен с занимаемой должности.

Подробности — в материале “Ъ-Приволжье” «Набережная сползла в уголовное дело».

Андрей Репин