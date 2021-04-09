Набережная сползла в уголовное дело

Директор МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» Алексей Ежков задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в вымогательстве имущественной взятки от подрядчика, устраняющего последствия оползня на видовой точке города — набережной на улице Заломова у отеля «Азимут». Оползень произошел еще в мае прошлого года, но до сих пор не устранен, на ремонтно-восстановительные работы из бюджета выделено около 40 млн руб. Подрядчик утверждает, что директор инженерной защиты попросил бесплатно отгрузить ему несколько машин песка и щебня, а возникшие при этом затраты «спрятать» в расходах по муниципальному контракту. Взамен он обещал принять выполненные в рамках контракта работы без замечаний.



В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан директор муниципального казенного учреждения «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (УИЗТ ГНН) Алексей Ежков. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Как выяснил “Ъ-Приволжье”, уголовное дело было возбуждено на основании заявления руководства ООО «КМК-Система», эта компания выполняла аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий оползня на склоне Похвалинского съезда. Речь идет об оползне в районе гостиницы «Азимут» на улице Заломова, который произошел после ливня, обрушившегося на Нижний Новгород 8 мая прошлого года. Вместе с потоками воды со склона сползли десятки кубометров грунта, часть тротуара, а также был разрушен колодец старой ливневой канализации, которая не справилась с обильными дождевыми потоками. В то время Алексей Ежков обещал, что на восстановление ливневой канализации на склоне и благоустройство территории потребуется примерно три месяца. В городской думе он представлял депутатам план работ, в котором конечной датой значилось 31 августа 2020 года.

Однако по факту времени потребовалось больше: между УИЗТ ГНН и «КМК-Система» был заключен муниципальный контракт до 31 декабря 2020 года, но работы не завершены и по сей день. На ликвидацию последствий оползня из резервного бюджетного фонда власти выделили 40 млн руб. В прошлом году муниципальный контракт был исполнен только на 19,4 млн руб. В марте этого года, отчитываясь перед депутатами комиссии гордумы по городскому хозяйству, Алексей Ежков рассказал, что работы по ликвидации последствий оползня у гостиницы «Азимут» сделаны наполовину, завершить их он обещал до конца мая по второму контракту.

По официальному сообщению СК РФ, Алексей Ежков предложил подрядчику за содействие в заключении муниципального контракта и оплату выполненных работ передать ему взятку. В качестве части взятки, по данным следствия, он якобы захотел получить строительные материалы для возведения личного дома в Приокском районе. Второй частью взятки в виде оказания услуги стала работа на личной стройке экскаватора, принадлежащего подрядчику. После того, как подозреваемому была оказана помощь в строительстве коттеджа, он подписал акты о выполненных работах и оплате. Общая стоимость полученных материалов и услуг, по данным следствия, составила 220 тыс. руб.

Добавим, что около двух месяцев назад генеральный директор ООО «КМК-Система» Олег Германов направил несколько заявлений о противоправных действиях Алексея Ежкова в прокуратуру Нижнего Новгорода, полицию и нижегородское управление ФАС. В своем заявлении, копия которого имеется в распоряжении “Ъ-Приволжье”, руководитель подрядной организации жалуется, что УИЗТ ГНН просило компанию незамедлительно приступить к работам по устранению аварии, гарантировав оформление соответствующих документов и оплату. При этом часть материалов, закупленных за счет ООО «КМК-Система» по муниципальному контракту в октябре-ноябре 2020 года вместо строительной площадки, была отгружена по адресу, указанному Алексеем Ежковым. На его участок ушло по восемь грузовиков грунта и песка, а также четыре грузовика щебня. Экскаватор проработал на личном участке директора казенного учреждения пять дней.

После того, как все эти услуги были оказаны, Алексей Ежков вместо их оплаты предложил Олегу Германову «спрятать» их в общем объеме работ на восстановлении склона. В случае отказа он пообещал «найти 33 способа и 100 причин» не принимать выполненные по контракту работы. В случае согласия он обещал принять все работы без замечаний и в кратчайшие сроки. Господин Германов в своем заявлении называет действия директора УИЗТ ГНН вымогательством взятки, так как «он незаконно завладел имуществом и просил ему этот долг простить» в качестве «новогоднего подарка». Кроме того, директор подрядчика утверждал, что заказчик навязал ему оплату разработанного с большим количеством ошибок проекта по восстановлению склона. Якобы этот проект вообще не требовался, но подрядчик заказал его у дружественных господину Ежкову проектировщиков. От каких-либо комментариев по данному уголовному делу в «КМК-Система» отказались.

Следователи СУ СК допросили подозреваемого и в ходе обыска изъяли документацию, которая может иметь отношение к уголовному делу. В ближайшее время Алексею Ежкову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В администрации Нижнего Новгорода подтвердили задержание директора МКУ и заявили о готовности оказать необходимое содействие следствию. Если подозрения в адрес Алексея Ежкова подтвердятся, с занимаемой должности он будет уволен.

Андрей Репин