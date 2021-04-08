Задержан директор управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексей Ежков

Директора управления инженерной защиты Нижнего Новгорода Алексея Ежкова задержали по подозрению в получении взятки от подрядчика, устранявшего последствия оползня на Похвалинском съезде в мае 2020 года. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Речь идет о проведении аварийных работ по укреплению склона со стороны гостиницы «Азимут». Контракт на 39,9 млн руб. заключили с ООО «КМК Система» на основании письма от заказчика — управления инженерной защиты города.

По версии следствия, с июня по ноябрь 2020 года Алексей Ежков потребовал от учредителя подрядной организации взятку в виде стройматериалов для строительства личного дома в Приокском районе и услуг экскаватора. «Только после того, как подозреваемому были оказаны все требуемые услуги, стоимость которых составила 220 тыс. рублей, подозреваемый подписал отчетные документы о выполненных подрядчиком работах и их оплате»,— пояснили в региональном СУ СК.

В настоящее время следователи СК допрашивают Алексея Ежкова.

Анастасия Еремина