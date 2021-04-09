Половина россиян планируют пользоваться цифровым рублем

Каждый второй россиян хотел бы использовать разрабатываемый ЦБ цифровой рубль, при этом каждый пятый выступает против введения этой валюты, следует из результатов опроса Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково—РЭШ». Банк России планирует начать тестировать цифровую валюту в 2022 году.

14% опрошенных сообщили, что точно будут пользоваться цифровым рублем, еще 36% ответили «скорее да». 38% респондентов негативно относятся к введению валюты, из них 22% заявили, что точно не будут ее использовать.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян в 140 населенных пунктах в 70 регионах страны, статистическая погрешность не превышает 2,45%. Данные исследования приводит ТАСС.

Руководитель направления исследований центра Егор Кривошея сообщил, что интерес к цифровому объясняется привычкой россиян к инновациям. «По данным различных рейтингов, наша страна находится в лидерах проникновения финансовых инноваций, а доля людей, которые пользуются современными инновациями (от мобильного банка до бесконтактной оплаты) — около 70–80%, в зависимости от инновации»,— уточнил он. По его словам, при этом часть населения не захочет использовать новые инструменты оплаты из-за привычки пользоваться наличными и недоверия к технологиям и банковской системе.

Подробнее о цифровом рубле — в публикации “Ъ” «ЦБ погнался за цифровым рублем».