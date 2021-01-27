ЦБ погнался за цифровым рублем

Банк России ответил на критику банкиров в отношении цифрового рубля, пояснив свою позицию по двум главным вопросам — потенциальному оттоку ликвидности и росту ставок по кредитам. По мнению регулятора, выбывающую ликвидность он сможет компенсировать, а ставки по кредитам расти не будут, просто у банков снизится маржа. Эксперты сомневаются, что банки согласятся с потерей дохода. Кроме того, все описанные ЦБ сценарии касаются стабильного периода, а в кризис, по мнению экспертов, негативное влияние цифрового рубля усилится.

ЦБ опубликовал аналитическую записку «Что изменится для банков и их клиентов с введением цифрового рубля». Как утверждается в документе, при таргетировании инфляции через управление процентными ставками дефицита фондирования в банковском секторе в целом не может возникнуть в принципе.

«Именно короткие высоколиквидные пассивы <…> имеют наибольшие шансы частично перейти в цифровой рубль. В нормальной (некризисной) ситуации сложно представить, что вкладчики предпочтут беспроцентный цифровой рубль своим вкладам, по которым выплачивается ненулевая ставка и которые застрахованы АСВ»,— поясняется в аналитической записке. ЦБ уточняет, что разработан «широкий спектр инструментов» для преодоления структурного дефицита ликвидности.

Рост кредитования, по мнению регулятора, будет ограничен не ликвидностью, а кредитной нагрузкой на банковский капитал и аппетитом банков к риску.

В нормальных условиях ценообразование кредитов определяется «трансфертной кривой», которая формируется на основе доходности безрискового размещения денег на соответствующий кредиту срок. В условиях конкуренции процентная ставка по кредитам дополнительно будет учитывать надбавки «за кредитный риск заемщика», говорится в документе.

Однако участники рынка не согласны с такими оценками. По данным ЦБ на 1 декабря 2020 года, на счетах физлиц, включая эскроу, депозитах «до востребования» граждан и юрлиц и расчетных счетах было размещено более 27 трлн руб. И если 10% из них, как ранее прогнозировал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, уйдет в цифровой рубль, банки потеряют 2,7 трлн руб. В таких условиях Сбербанк ожидает роста ставок на 0,5%.

В ЦБ не спорят, что часть доходов банки потеряют, поскольку введение цифрового рубля заставит их повышать ставки по вкладам и текущим счетам. Это «снизит чистую процентную маржу банков, заставляя их более активно наращивать комиссионные доходы и сокращать относительные издержки», признают в ЦБ.

Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, если банки будут вынуждены повысить ставки по дешевым пассивам, то стоимость кредитов также может возрасти.

«Существует и большая вероятность роста стоимости банковских услуг, так как банки переложат часть потерянных доходов на комиссии»,— указывает госпожа Кожекина.

В то же время риск оттока ликвидности, по оценке Людмилы Кожекиной, на горизонте ближайших нескольких лет невелик, поскольку не слишком очевидна выгода цифрового рубля. «Целесообразность его использования в расчетах будет зависеть от их удобства, скорости и стоимости, то есть комиссии ЦБ, что может привести к конкуренции за комиссионные доходы с коммерческими банками»,— говорит она.

Но остается еще один важный нюанс. Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков, доклад в большей степени описывает обычную ситуацию, в то время как в кризисные периоды влияние цифрового рубля может быть более существенным. «Возможность получать доход без риска, размещая остатки с текущих счетов на депозитах в ЦБ, является основной стратегий многих банков в кризисный период»,— подчеркивает эксперт. В отсутствие такой возможности, добавляет он, банки могут попасть в растущую зависимость от поддержки ликвидности со стороны регулятора.

Максим Буйлов