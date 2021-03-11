ЦБ представит прототип платформы для цифрового рубля к концу года

Банк России планирует к концу текущего года представить прототип платформы для цифрового рубля, а в 2022 году после доработки платформы начать тестировать валюту, сообщил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

«К концу года, будем надеяться, мы сможем предъявить прототип платформы цифрового рубля — некоторую технологическую платформу, которую можно будет в руках покрутить, но в рамках которой реальных транзакций делать еще будет пока нельзя. В следующем году на базе этого прототипа с учетом его доработки будем уже запускать раунды тестирования»,— сказал господин Заботкин (цитата по «Прайму»).

Банк России начал дискуссию о необходимости введения цифрового рубля в октябре прошлого года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что введение цифрового рубля не повлияет на кредитные ставки. Депозиты и кредиты в цифровых рублях запускать не планируется.

Подробнее о цифровом рубле — в материале “Ъ” «ЦБ погнался за цифровым рублем».