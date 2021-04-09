Первые среди неравных

Глава центрального аппарата партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), политтехнолог Дмитрий Гусев в четверг назвал имена 13 будущих кандидатов в Госдуму от эсеров, которые, по его мнению, могут рассчитывать на победу в одномандатных округах. Наряду с действующими депутатами Думы в этот список вошли телеэрудит Анатолий Вассерман, журналист Екатерина Гордон и телеведущий Глеб Пьяных. Эксперты близкого к власти института ЭИСИ оценили выдвиженцев партии высоко и предрекли СРЗП второе место по числу одномандатных побед после «Единой России». В КПРФ и ЛДПР с такими прогнозами категорически не согласны.

Список потенциальных кандидатов-одномандатников от СРЗП Дмитрий Гусев огласил 8 апреля на круглом столе близкого к администрации президента Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Десять из них являются действующими депутатами Госдумы. Это Галина Хованская (Москва), Федот Тумусов (Якутия), Елена Драпеко и Олег Нилов (оба — Санкт-Петербург), Анатолий Грешневиков (Ярославская область), Анатолий Аксаков (Чувашия), Михаил Емельянов (Ростовская область), Валерий Гартунг (Челябинская область), Олег Шеин (Астраханская область) и Ирина Чиркова (Архангельская область).

Три оставшихся выдвиженца — «новые лица», которые, как считает партиец, тоже смогут попасть в Думу: это известный участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман, журналист и юрист Екатерина Гордон и известный в прошлом телеведущий Глеб Пьяных. «Это только часть мощных, сильных кандидатов с федеральной известностью, которые добились успеха без статуса депутата, но придерживаются наших целей, платформы и будут избираться по одномандатным округам»,— заявил господин Гусев. Он пообещал, что через месяц назовет еще больше новых фамилий.

В ходе обсуждения эксперты попытались спрогнозировать особенности грядущей думской одномандатной кампании. Так, руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов заявил, что на голосование за конкретных политиков сильно влияет острота проблем данной территории, а «партийная лояльность» избирателя уходит на задний план. «Мы это видим по всему миру. Там, где есть возможность проголосовать за человека, часто побеждают новые политики»,— пояснил политолог. Впрочем, эти факторы, по его мнению, вовсе не обязательно сыграют против партии власти, поскольку единороссы как раз и демонстрируют обновление. «Означает ли это, что у оппозиции появляются новые уникальные шансы? Есть вот какой момент: представителей оппозиции всегда много, а представитель партии власти всегда один. Получается, что представители оппозиции борются за голоса друг друга»,— назвал господин Кузнецов еще одно преимущество кандидатов-одномандатников от «Единой России».

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский поделился данными исследования фокус-групп, в ходе которого респондентов опрашивали о том, какими бы они хотели видеть кандидатов в Госдуму по своим округам. Как оказалось, избиратели теперь обращают внимание на уровень образования кандидата, его чуткость и созидательный настрой, а также предпочитают, чтобы он жил на территории округа. Кроме того, от кандидатов ждут хороших познаний в экономике и юриспруденции, а также «ресурсности», и в этом партийная принадлежность может сыграть свою роль, полагает господин Потуремский. «Люди начинают воспринимать партийность как ресурсность кандидата»,— пояснил социолог. Он также привел примеры ролей, которые, по мнению избирателей, должны играть их представители в Госдуме: защитник, лоббист, эксперт, управленец, законотворец, реализатор. А вот видеть в качестве своих представителей в Думе спортсменов и артистов избиратели не хотят, заверил эксперт: «У избирателей есть достаточно высокая убежденность, что эти люди не очень годятся для представления их интересов в условиях кризиса».

Участвовавшие в круглом столе политологи Олег Матвейчев, Алексей Мартынов и Михаил Карягин, в свою очередь, оценили шансы других партий дать бой «Единой России» в одномандатных округах. Резюмируя их выступления, руководитель департамента стратегических исследований ЭИСИ Екатерина Соколова дала такой прогноз: СРЗП сможет победить в 10–12 округах, КПРФ и ЛДПР возьмут по шесть-восемь округов, а непарламентские партии — суммарно три-пять. Единороссы по этой схеме могут рассчитывать на победу в 180–190 округах. «Если мы от 225 отнимаем, то получаем вот такой результат»,— пояснила эксперт.

Напомним, на думских выборах 2016 года «Единая Россия» победила в 203 одномандатных округах, КПРФ и «Справедливая Россия» получили там по семь мандатов, ЛДПР — пять, еще по одному округу выиграли лидеры непарламентских партий Рифат Шайхутдинов («Гражданская платформа») и Алексей Журавлев («Родина»). Впрочем, тогда единороссы считали нужным в рамках межпартийных договоренностей освобождать некоторые округа для известных представителей парламентской оппозиции, поэтому большинство одномандатных побед оппозиционеры добились в тех округах, где у них не было оппонентов от партии власти.

Представители КПРФ и ЛДПР, однако, с прогнозом ЭИСИ категорически не согласились.

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал “Ъ”, что скептически относится к рассуждениям о будущем оппозиции со стороны провластных экспертов, которые, «видимо, выдают желаемое за действительное». По его словам, у КПРФ сильный набор кандидатов по округам и несколько десятков из них точно будут за коммунистами. А член высшего совета ЛДПР Сергей Каргинов считает такие заявления блефом и агитационным ходом: «Как можно делать такие выводы, когда, во-первых, "Справедливая Россия" ни на одних выборах не получала больше округов, чем другие оппозиционные фракции, а во-вторых, еще не определен даже круг кандидатов?»

Андрей Винокуров, Мария Макутина