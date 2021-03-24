Ни протестов, ни конкуренции

Во вторник ИНСОМАР, Фонд развития гражданского общества и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представили доклады о предстоящих думских выборах. Исследователи считают, что «Единая Россия» вправе рассчитывать на получение в парламенте конституционного большинства, а главная интрига выборов состоит в том, появится ли в Госдуме пятая партия. Кроме того, в ходе круглого стола обсуждалось и влияние протестов на предвыборную кампанию, которое эксперты почти единодушно признали незначительным.

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) и ЭИСИ (обе структуры работают как с «Единой Россией» (ЕР), так и с внутриполитическим блоком администрации президента) провели во вторник круглый стол для обсуждения основных интриг предстоящей думской кампании. Приглашенные эксперты не стали ставить под сомнение хорошие перспективы ЕР на этих выборах, но задались вопросом о прохождении в Госдуму пятой партии.

Директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский представил результаты исследования, согласно которому о выборах в сентябре знают только 38% опрошенных, 36% что-то об этом слышали, но не в курсе точной даты, а 26% впервые узнали о голосовании от социологов. Тем не менее прийти на участки собираются 55% респондентов, 12% этого не желают, а 33% пока не определились. Из числа «электорально активных» граждан (тех, кто готов голосовать) 33% намерены поддержать ЕР, 16% — КПРФ, 9% — ЛДПР, 8% — обновленную «Справедливую Россию» (СР), по 4% — «Яблоко» и Партию пенсионеров. Другие партии получили не более 1% каждая, 3% опрошенных хотят испортить бюллетень, а 19% затруднились ответить. При этом 54% электорально активных респондентов в принципе допускают для себя голосование за ЕР, а 42% исключают такую возможность.

«Рейтинг ЕР стабилизировался и находится в коридоре 30–35% по данным большинства исследовательских институтов»,— резюмировал господин Потуремский. По убеждению главы ФоРГО Константина Костина, ближе к выборам станет очевидно, что рейтинг не просто стабилизировался, а начал расти: «Тогда станет понятно, что то самое конституционное большинство (300 из 450 мест в Думе.— “Ъ”) вполне достижимо». «Конституционное большинство не будет каким-то сверхоптимистичным сценарием, потому что многое зависит от оппонентов, а оппоненты довольно слабы»,— поддержал коллегу эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Стоит отметить, что если все партии наберут указанные в опросе проценты, а голоса 19% затруднившихся распылятся между малыми партиями, то ЕР, по подсчетам “Ъ”, получит по партспискам 112–113 мандатов. Именно о таких планах (не менее 110 мест по спискам) ранее говорили в самой партии, обещая добрать оставшиеся 190 мандатов в мажоритарных округах. Но если пока не определившиеся избиратели поддержат парламентскую оппозицию или помогут преодолеть барьер одной из непарламентских партий, то результат ЕР может опуститься ниже 100 мандатов, и для конституционного большинства ей понадобится уже более 200 побед в 225 одномандатных округах.

Господин Костин также представил доклад своего фонда, в котором все партии разделены на три лиги: в высшей оказались обладатели фракций в Думе, в первой — те, кто имеет депутатов в региональных парламентах и «думскую лицензию» (право выдвигать кандидатов без сбора подписей), а во второй — те, кто представлен лишь на муниципальном уровне. Основной же интригой предстоящей кампании Константин Костин назвал потенциальное прохождение в Думу пятой партии.

Главными претендентами на преодоление барьера эксперты ФоРГО считают партии, находящиеся в «буферной зоне» и имеющие шансы как минимум на 3% голосов, что даст им возможность получать госфинансирование. Это Партия пенсионеров, «Яблоко», «Новые люди» и «Зеленая альтернатива». Господин Костин напомнил, что рейтинг в 4% за полгода до выборов-2016 имела СР, в итоге прошедшая барьер, а значит, «пенсионеры» и «яблочники» имеют шанс повторить этот успех. Главным преимуществом «Яблока» политолог считает «наличие политиков, имеющих уникальное электоральное предложение для тех, кто хочет демократическую партию». Чуть скромнее он оценил потенциал «Новых людей»: «У них есть ресурсная база и есть политики, которые в общем-то в ходе последнего единого дня голосования показали, что могут добиваться результата в конкурентной борьбе». Что же касается «Зеленой альтернативы», то она, по словам Константина Костина, попала в «буферную зону» лишь за счет своей повестки, так как проблемы экологии все же волнуют большое количество людей.

Наконец, представитель ЭИСИ Глеб Кузнецов презентовал новый выпуск доклада о «политическом рынке» России. В предыдущем выпуске в начале 2021 года эксперты предположили, что из непарламентских партий шансы попасть в новую Думу имеют «Новые люди», «Яблоко» и Партия пенсионеров. С тех пор ситуация, по мнению ЭИСИ, изменилась не сильно. Но господин Кузнецов, в отличие от коллеги Костина, выделил «Новых людей»: «Я достаточно активно езжу по стране, вижу, что наружную партийную рекламу только "Новые люди" и развесили».

«У грядущих думских выборов есть три интриги: будут ли они хоть кому-нибудь интересны (пока этого не происходит), произойдет ли выход из апатии через эйфорию или через агрессию?» — попытался обострить дискуссию глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Он также попытался оценить «переменную протеста» для грядущих выборов, отметив, что январские протесты вызвали в системе турбулентность, но власть смогла «консервировать свою растерянность на первом шаге». «И если первый шаг (протеста.— “Ъ”) случится в начале сентября…» — взялся развивать мысль эксперт, но был прерван Константином Костиным. «Первый шаг протеста понятен. Он случится в июне, когда станет понятно, что никаких кандидатов, кроме "Умного голосования", они предложить не могут»,— заверил глава ФоРГО.

Не участвовавший в круглом столе первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что российская партийная система «не вдохновляет» потенциального избирателя, не желающего голосовать за ЕР, поэтому «те 43%, которые исключают голосование за ЕР, разбиваются о нашу партсистему». Оппозиционные партии часто больше настроены на борьбу друг с другом, чем против ЕР, и им не хватает «драйва», поэтому на федеральных выборах не возникает альтернативного центра притяжения голосов избирателей, полагает эксперт. «В целом в 2021 году у власти не будет проблем в плане достижения общих показателей. Хотя ситуация может быть другой в одномандатных округах крупных городов — они могут стать проблемными для власти. Но эта ситуация не влияет на общенациональные рейтинги»,— заключает господин Макаркин.

Андрей Винокуров