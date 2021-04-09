В Лука не дураки сидят Даст ли президент Белоруссии создать партии хоть кому-то

Белорусский оппозиционер Павел Латушко объявил о намерении создать собственную партию. Ранее о планах учредить политическую силу «Вместе» заявил экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО. Есть ли у партий шансы пройти регистрацию, не вызовут ли такие шаги конкуренции в рядах оппозиции и как они соотносятся с инициативами властей по партийному строительству, разбирался “Ъ”.

Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) и член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко в четверг заявил о намерении создать свою партию.

«В ближайшее время я представлю вам платформу новой политической партии, в которой найдется место для всех, кто хочет мира и демократии. Для кого приоритетом являются независимость, свобода и верховенство закона»,— говорится в заявлении Павла Латушко, находящемся в распоряжении “Ъ”.

Наряду с этой партией белорусская оппозиция будет представлена еще одной политической силой. 31 марта экс-кандидат в президенты Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который уже почти 10 месяцев находится в СИЗО КГБ, сообщил о создании партии «Вместе». «Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-либо организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников»,— отметил он в ролике на YouTube, записанном еще до ареста оппозиционера, в июне 2020 года.

Цели партий во многом схожи. Оба оппозиционера ставят своей задачей проведение конституционной реформы.

Господин Латушко провозгласил: «Парламентско-президентская республика — лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем». Его партия, уверен глава НАУ, станет «инструментом для давления на режим» Александра Лукашенко. Она сможет подтолкнуть президента к переговорам и проведению «честных выборов», а после его ухода из власти заполнит «политический вакуум».

Амбициозным целям политиков, однако, могут воспрепятствовать реалии белорусской политической системы. По данным белорусского Минюста, сейчас в республике официально действуют 15 партий.

Последний раз партию в стране зарегистрировали в феврале 2000 года.

В течение последних 20 лет новые политические силы неоднократно пытались получить регистрацию, но в Минюсте им отказывали. Например, «Белорусская христианская демократия» подавала заявку как минимум семь раз.

Но Минюст всегда находил причины для отказа: «многочисленные нарушения при проведении собраний учредителей» партии, «несоответствия и противоречия» в документах, отсутствие полного комплекта документов.

По словам Виктора Бабарико, решение о том, станет ли «Вместе» партией или общественным движением, еще не принято, но заявку на регистрацию он подаст. Таким образом, уверен политик, у партии появятся источники финансирования и «возможность работать постоянно».

Павел Латушко подходит к делу с меньшим оптимизмом. «Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию»,— отмечает он.

В беседе с “Ъ” он уточнил, что намерен пройти регистрацию партии, «когда для этого будут созданы политические и правовые условия».

Павел Латушко выразил уверенность, что наличие двух партий не приведет к расколу оппозиции — цели у них одни, и «это нормальный демократический процесс». «Мы выступаем за многопартийную систему, за парламентско-президентскую форму правления в Беларуси. В политике всегда возможны коалиции»,— отмечает он.

Однако белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в беседе с “Ъ” не исключил возможность конкуренции. По его словам, у Виктора Бабарико есть собственные цели, и «весьма амбициозные». «Он никогда не скрывал, что не хочет встраиваться в чужой фарватер, в том числе в фарватер движения Светланы Тихановской. С окончанием уличной фазы протеста он понял, что нужно работать на перспективу. Можно назвать это конкуренцией»,— считает господин Шрайбман.

После долгого «партийного застоя» новые партии могут появиться и в провластном поле. Подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания в феврале, Александр Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии в течение первого полугодия. Впервые инициатива прозвучала разгар протестов в сентябре прошлого года. «Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии: соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу», — заявил президент, пояснив, что раньше белорусские власти «не занимались партийным строительством», потому что на это «не было запроса».

Теперь провластное общественное объединение «Белая Русь» может стать Партией народного единства.

Об этом в начале марта заявил зампред организации Александр Шатько в программе «Объективно» на телеканале ОНТ. 6 марта в Белоруссии была создана и новая пророссийская политическая партия «Союз», выступающая за углубление интеграции с РФ.

Имитировать оппозицию в новой партийной конфигурации, похоже, будет партия «Демократический союз».

О ее создании в марте объявил бывший участник инициативной группы по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.

«Лукашенко планирует создать свою партию и ряд карманных партий не без участия внешних сил. Мы же выступаем с позиции реализации требований белорусского общества. Мы будем противодействовать повестке Лукашенко. Стоять в стороне равносильно согласию»,— считает Павел Латушко.

Марина Коваленко