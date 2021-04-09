В Лука не дураки сидят

Белорусский оппозиционер Павел Латушко объявил о намерении создать собственную партию. Ранее о планах учредить политическую силу «Вместе» заявил экс-кандидат в президенты Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО. Есть ли у партий шансы пройти регистрацию, не вызовут ли такие шаги конкуренции в рядах оппозиции и как они соотносятся с инициативами властей по партийному строительству, разбирался “Ъ”.
Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) и член Президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко в четверг заявил о намерении создать свою партию.
«В ближайшее время я представлю вам платформу новой политической партии, в которой найдется место для всех, кто хочет мира и демократии. Для кого приоритетом являются независимость, свобода и верховенство закона»,— говорится в заявлении Павла Латушко, находящемся в распоряжении “Ъ”.
Наряду с этой партией белорусская оппозиция будет представлена еще одной политической силой. 31 марта экс-кандидат в президенты Белоруссии, бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который уже почти 10 месяцев находится в СИЗО КГБ, сообщил о создании партии «Вместе». «Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-либо организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников»,— отметил он в ролике на YouTube, записанном еще до ареста оппозиционера, в июне 2020 года.
Господин Латушко провозгласил: «Парламентско-президентская республика — лучший способ избежать повторения диктатуры в будущем». Его партия, уверен глава НАУ, станет «инструментом для давления на режим» Александра Лукашенко. Она сможет подтолкнуть президента к переговорам и проведению «честных выборов», а после его ухода из власти заполнит «политический вакуум».
Амбициозным целям политиков, однако, могут воспрепятствовать реалии белорусской политической системы. По данным белорусского Минюста, сейчас в республике официально действуют 15 партий.
В течение последних 20 лет новые политические силы неоднократно пытались получить регистрацию, но в Минюсте им отказывали. Например, «Белорусская христианская демократия» подавала заявку как минимум семь раз.
Но Минюст всегда находил причины для отказа: «многочисленные нарушения при проведении собраний учредителей» партии, «несоответствия и противоречия» в документах, отсутствие полного комплекта документов.
По словам Виктора Бабарико, решение о том, станет ли «Вместе» партией или общественным движением, еще не принято, но заявку на регистрацию он подаст. Таким образом, уверен политик, у партии появятся источники финансирования и «возможность работать постоянно».
Павел Латушко подходит к делу с меньшим оптимизмом. «Мы понимаем, что в текущих реалиях вряд ли возможно зарегистрировать партию»,— отмечает он.
Павел Латушко выразил уверенность, что наличие двух партий не приведет к расколу оппозиции — цели у них одни, и «это нормальный демократический процесс». «Мы выступаем за многопартийную систему, за парламентско-президентскую форму правления в Беларуси. В политике всегда возможны коалиции»,— отмечает он.
Однако белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман в беседе с “Ъ” не исключил возможность конкуренции. По его словам, у Виктора Бабарико есть собственные цели, и «весьма амбициозные». «Он никогда не скрывал, что не хочет встраиваться в чужой фарватер, в том числе в фарватер движения Светланы Тихановской. С окончанием уличной фазы протеста он понял, что нужно работать на перспективу. Можно назвать это конкуренцией»,— считает господин Шрайбман.
После долгого «партийного застоя» новые партии могут появиться и в провластном поле. Подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания в феврале, Александр Лукашенко поручил Минюсту перерегистрировать все партии в течение первого полугодия. Впервые инициатива прозвучала разгар протестов в сентябре прошлого года. «Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии: соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу», — заявил президент, пояснив, что раньше белорусские власти «не занимались партийным строительством», потому что на это «не было запроса».
Об этом в начале марта заявил зампред организации Александр Шатько в программе «Объективно» на телеканале ОНТ. 6 марта в Белоруссии была создана и новая пророссийская политическая партия «Союз», выступающая за углубление интеграции с РФ.
О ее создании в марте объявил бывший участник инициативной группы по сбору подписей за выдвижение в кандидаты на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Юрий Воскресенский.
«Лукашенко планирует создать свою партию и ряд карманных партий не без участия внешних сил. Мы же выступаем с позиции реализации требований белорусского общества. Мы будем противодействовать повестке Лукашенко. Стоять в стороне равносильно согласию»,— считает Павел Латушко.