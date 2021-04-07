Секретарь СНБО Украины исключил возвращение Донбасса силой

Украина не будет пытаться силой вернуть себе оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Reuters. При этом он отметил, что страна готова защитить себя от любого нападения.

По словам господина Данилова, дальнейшая эскалация конфликта будет связана с действиями президента России Владимира Путина. «Вопрос войны зависит только от Путина. Путину не жаль людей, и это проблема»,— сказал секретарь СНБО. По его мнению, Россия придумывает внешних врагов, так как «для них внешний враг является элементом решения внутренних проблем».

Сегодня, 7 апреля, прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. По словам представителя российской стороны Бориса Грызлова, украинская сторона попыталась исказить достигнутые ранее договоренности о прекращении огня. «Конструктивные, конкретные предложения Донбасса по задействованию механизма верификации нарушений были заблокированы без какой-либо аргументации»,— сказал господин Грызлов «Интерфаксу».

Представитель украинской делегации Алексей Арестович сказал, что все стороны согласились с возвращением к соблюдению режима прекращения огня, однако документально они зафиксированы не были.

О встрече ТКГ — в материале “Ъ” «Равняйсь, мирно!»