Инвесторы ушли на карантин

С приходом массового розничного инвестора на российский фондовый рынок Банк России обращает все больше внимания на работу брокеров. На прошлой неделе он объявил о намерении регулировать и использование клиентских средств брокером путем создания дополнительного резерва. По данным источников “Ъ”, предписание о запрете использования клиентских средств до исправления ошибок в учете уже получил «КИТ Финанс». С 31 марта компания приостановила прием посетителей в офисах, правда, официальной причиной стала пандмемия, несмотря на отсутствие усиления ограничений со стороны властей.

Как сообщил “Ъ” источник на финансовом рынке, одна из старейших в стране брокерских компаний «КИТ Финанс» получила предписание о запрете на использование клиентских средств. Эту информацию подтвердил еще один собеседник “Ъ”, отметив, что существенных замечаний к брокеру не должно быть, поскольку он «готовится к продаже и его действующий акционер инвестировал в бизнес достаточно средств».

По данным источника “Ъ”, за компанию хотят высокую цену — несколько десятков миллионов долларов. Информация о том, что «КИТ Финанс» продается, давно обсуждается на рынке. В конце 2019 года источники “Ъ” говорили, что НПФ «Благосостояние» вложил в брокера от 1,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 ноября 2019 года) для приведения его бизнеса в порядок. Цена в несколько десятков миллионов долларов схожа с балансовой стоимостью брокера.

«КИТ Финанс» начала деятельность на фондовом рынке в 2000 году (под именем «Вэб-инвест.ру», была переименована в 2005 году). По итогам 2020 года выручка от оказания услуг составила 311 млн руб., убыток после налогообложения — 1,54 млрд руб. На 31 декабря 2020 года объем клиентских средств оценивался в 4,95 млрд руб. Основным владельцем «КИТ Финанс» является компания «Онлайн регистратор» (98%), которая на 51% принадлежит НПФ «Благосостояние» и на 49% Марии Евневич. Согласно отчетности НПФ «Благосостояние» его доля в «Онлайн регистраторе» учитывалась по балансовой стоимости в 1,5 млрд руб. Брокер по договоренностью с клиентами (не бесплатно) имеет право отдавать их активы другим клиентам при проведении операции маржинального кредитования или репо.

Еще один собеседник “Ъ” в крупном брокере говорит, что предписание ЦБ о запрете на использование клиентских средств обычно идет вместе с предписанием о запрете привлечения новых клиентов. На сайте «КИТ Финанс» размещена новость о том, что с 31 марта 2021 года компания временно приостановила прием посетителей в санкт-петербургском и московском офисах «с целью снижения темпов распространения коронавируса», компания продолжает работать удаленно в штатном режиме. Других офисов у «КИТ Финанса» нет. В копании, НПФ «Благосостояние» и ЦБ не ответили на запросы “Ъ”.

На прошлой неделе стало известно, что Банк России намерен обязать брокеров, использующих денежные средства клиентов, создавать резервы под кредитные требования (см. “Ъ” от 1 апреля). Как сообщил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Интерфаксу», брокер должен это делать, когда видит, что кредитный риск на заемщика не является нулевым. «Они могут использовать средства клиентов, но важно, чтобы именно брокер отвечал перед клиентом по требованиям, возникшим в результате использования клиентских активов»,— заявил топ-менеджер ЦБ.

Банк России в целом усилил внимание к брокерскому бизнесу с притоком розничных инвесторов, об этом говорят и ускоренное вступление нормативов достаточности капитала, и планы по внедрению резервирования при использовании клиентских средств, отмечает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его словам, СРО также стала более интенсивно осуществлять надзорный процесс.

Президент «Финама» Владислав Кочетков признает, что регулятор в последнее время акцентирует внимание на финансовой устойчивости профучастников, рассматривая ее как элемент защиты интересов потребителей финансовых услуг. По его мнению, сложно поспорить с таким подходом, поскольку банкротство брокеров может стать одним из стимулов формирования негативного восприятия фондового рынка у массового инвестора. «Другое дело, что до сих пор брокерская индустрия демонстрировала значительно большую стабильность, чем банки, случаи банкротств носят единичный характер»,— отметил господин Кочетков. Кроме того, говорит он, ЦБ пытается максимально унифицировать регулирование банков и профучастников, что не всегда правильно — бизнес-модели и риски этих компаний заметно отличаются.

Полина Смородская, Илья Усов