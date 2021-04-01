Брокерам подтягивают резервы

На фоне роста числа розничных инвесторов на фондовом рынке Банк России собирается усилить требования к устойчивости брокерских компаний. В частности, ускорить для них введение норматива достаточности капитала, а также ввести аналог банковского резервирования при выдаче маржинальных кредитов. Участники рынка считают, что смогут выполнить нормативы. Но резервирование, по их мнению, излишне, так как брокеры более жестко, чем банки, контролируют кредитные операции.

ЦБ намерен ускорить внедрение норматива достаточности капитала для брокерских компаний, сообщил 31 марта зампред Банка России Владимир Чистюхин в интервью «Интерфаксу». Также регулятор планирует ввести банковский аналог резервирования под кредитные требования для тех брокеров, которые используют денежные средства клиентов, то есть практически для всех компаний, работающих с розничными инвесторами.

Как пояснил топ-менеджер, у банков есть норматив достаточности капитала, необходимость формирования резервов для закрытия кредитных рисков по ссудам, а у брокеров в настоящее время такого рода инструменты отсутствуют. Нормативный акт уже разработан, но предполагалось, что он вступит в силу с апреля 2022 года. Теперь регулятор планирует введение его с 1 октября 2021 года. Одновременно предполагается сокращение переходного периода — с трех до полутора лет.

Указание ЦБ обязывает профучастников ежемесячно рассчитывать норматив достаточности капитала и поддерживать его на определенном уровне. С 1 октября 2021 года для брокеров минимально допустимым значением будет 4%, с 1 апреля 2022 года — 6%, с 1 октября 2022 года — 8%.

Брокеры в целом готовы к введению нового норматива, индикативно он уже рассчитывается компаниями. По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, ускоренный срок ввода «не слишком комфортен» почти для всех участников рынка, но ситуация «не выглядит критичной». Как отметил начальник управления брокерских операций «Открытие Брокер» Сергей Баранов, одной из задач ЦБ остается «обеспечение стабильности всей финансовой системы», а регулирование достаточности капитала «является одной из лучших мировых практик». Однако он считает, что новые правила ставят ряд дополнительных операционных задач перед участниками рынка, решение которых потребует времени.

Более категорично брокеры высказываются против другого новшества: по словам Владимира Чистюхина, ЦБ планирует создание для участников рынка, использующих денежные средства своих клиентов, банковского аналога резервирования под кредитные требования. Если брокер видит, что кредитный риск на заемщика не является нулевым, он должен будет формировать под это требование резервы. Соответственно, если требования обеспечены активами хорошего качества, резервы можно за счет обеспечения уменьшать. Положения о формировании резервов должны вступить в силу также с 1 октября 2021 года.

Владимир Чистюхин, зампред ЦБ, 31 марта в интервью «Интерфаксу» Клиенты доверили средства брокеру, и они хотят быть уверены, что эти средства им при необходимости вернутся либо в виде денег, либо в виде ценных бумаг.

Банковское и маржинальное кредитование все-таки разные вещи, отмечает Владислав Кочетков. «Банки кредитуют клиентов, но в большей части не отслеживают расходование выданных денег»,— поясняет гендиректор компании «Алор» Александр Калин. Все последние банкротства крупных и средних банков были связаны либо с отмыванием средств, либо с финансированием собственниками своих провальных проектов, подчеркивает эксперт, но «с брокерами ситуация принципиально иная».

Брокер имеет возможность использовать денежные средства и ценные бумаги одних клиентов, чтобы кредитовать других, но маржинальный кредит полностью обеспечен ликвидными инструментами высокого качества, такой кредит, как правило, гарантированно возвратный при нормальном уровне риск-менеджмента, подчеркивает господин Кочетков.

При этом брокер видит позицию маржинальщиков и может ее закрыть принудительно, как только она угрожает потерей средств.

Александр Калин считает, что резервирование — это фактически заморозка денег, бесплатное кредитование государства. Введение этой нормы, полагает он, приведет лишь к росту тарифов брокерского обслуживания и увеличению расходов клиентов.

Полина Смородская