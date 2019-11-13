«КИТ Финанс» возвращается в НПФ

НПФ «Благосостояние» принял решение сделать «КИТ Финанс» своим опорным брокером. Такое решение было принято после нескольких попыток продать брокерскую компанию. По информации источников “Ъ”, фонд уже вложил в капитал брокера от 1,5 млрд руб., не исключают, что через некоторое время фонд попытается опять продать «КИТ Финанс».

Как сообщил “Ъ” представитель НПФ «Благосостояние», в ноябре 2019 года фонд вошел в капитал брокерской компании «КИТ Финанс». Фонд считает инвестицию в брокера «синергетичной своей основной деятельности: у НПФ растет объем операций на фондовом рынке, и фонд планирует использовать "КИТ Финанс" в качестве опорного брокера для себя и компаний группы». В «КИТ Финансе» не ответили на телефонный звонок “Ъ”.

О вхождении каких-либо крупных фондов в капитал брокеров неизвестно. Однако большинство НПФ входят в финансовые группы, в которых, как правило, присутствует собственная брокерская компания. В группу НПФ «Благосостояние» входит Абсолют-банк, через который можно проводить брокерские операции. По словам одного из источников “Ъ”, в Абсолют-банке не выстроена работа по брокерским операциям. «С этой точки зрения иметь собственного брокера с хорошими технологиями имеет смысл»,— говорит он. В Абсолют-банке подтвердили, что не оказывают НПФ брокерские услуги.

Брокер «КИТ Финанс» существует с 2000 года. Владеет 100% акций европейской инвестиционной фирмы AS KIT Finance Europe (Эстония). По данным Московской биржи, по числу зарегистрированных клиентов в октябре 2019 года компания занимала 14-е место (25 тыс. клиентов), по торговому обороту по акциям и паям — 31-е место (5 млрд руб.), по негосударственным облигациям — 25-е место (4,6 млрд руб.). Брокер «КИТ Финанс» вошел в периметр группы НПФ «Благосостояние» после кризиса 2008 года. Согласно отчетности компании, чистая прибыль «КИТ Финанса» за девять месяцев текущего года составила 650 тыс. руб. против 176 млн руб. годом ранее.

Представитель НПФ отметил, что «КИТ Финанс» принадлежал фонду до мая 2017 года, затем фонд вышел из капитала компании. Согласно отчетности «КИТ Финанса», в 2016 году компания еще находилась в группе НПФ «Благосостояние», в отчетности за 2017 год указано, что «у компании отсутствует контролирующий бенефициар», затем конечным бенефициаром стал Евгений Мокшин. Однако источники “Ъ” отмечают, что компания все время продавалась именно со стороны НПФ «Благосостояние». «Никому другому компания не принадлежала, возможно, она не напрямую принадлежала НПФ, а, например, через паевой фонд управляющей компании группы "Тринфико"»,— говорит один из собеседников “Ъ”. Вместе с тем, как заявил “Ъ” руководитель пресс-службы группы «Тринфико» Анатолий Мешков, «КИТ Финанс» не находится в составе имущества фондов группы «Тринфико».

Возможность покупки компании рассматривали инвесткомпании «Финам», «Фридом Финанс» и «Алор». Президент «Финама» Владислав Кочетков подтвердил, что в компании получали устное предложение о покупке брокера, «но переговоры далеко не зашли — озвученная цена показалась нам завышенной». Председатель набсовета группы компаний «Алор» Анатолий Гавриленко не стал комментировать, рассматривала ли группа покупку «КИТ Финанса». Представитель «Фридом Финанс» также отказался от комментариев.

По информации одного из источников, к «КИТ Финансу» возникали вопросы у Банка России, возможно, с этим связан и перевод владения компании напрямую НПФ. «Регулятор ужесточает требования к прозрачности пенсионных фондов, к тому же сейчас они проходят стресс-тестирование. В такой ситуации надо быть более прозрачным»,— считает один из собеседников “Ъ”. По информации источника “Ъ”, близкого к «КИТ Финансу», НПФ планировал инвестировать в капитал брокера от 1,5 млрд до 3 млрд руб. Источник “Ъ”, близкий к сделке, сообщил, что цифра ближе к первой.

Участники рынка не исключают, что после приведения бизнеса брокера «в порядок» НПФ «Благосостояние» опять выступит с предложением о продаже. «Желающих купить брокерскую компанию на рынке не так много. Может быть, крупные банки заинтересуются в этом брокере как в запасном варианте в случае санкций. Главный актив "КИТ Финанса" — это не только технологии, но и его эстонская дочка»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Полина Смородская, Илья Усов, Виталий Гайдаев