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Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ   |  купить фото

«Вакцинные туристы» летят на родину

Как живущим за границей россиянам сделать прививку «Спутником V»

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Живущие за рубежом граждане России смогут купить так называемые «вакцинные туры» на родину. Прививка «Спутником V» в Москве обойдется им от €700 до €1,5 тыс. Туры организует российская компания Cosmos Travel. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что такое предложение заинтересует многих россиян, а позже похожие пакеты могут появиться и у других турагентств. Как проходят «прививочные туры»? И готовы ли соотечественники за рубежом приезжать в Россию, чтобы вакцинироваться? Расскажет Виктория Феофанова.


Вернуться на историческую родину, привиться и уехать обратно — российским эмигрантам предлагают прожить в Москве три недели и получить две дозы «Спутника V». Стоит это немало, к тому же перелет туристы будут оплачивать сами.

Тем не менее в последние недели число заявок на такие путешествия резко возросло, рассказал “Ъ FM” гендиректор Cosmos Travel Андрей Сивицкий: «Мы организуем всю поездку — от встречи в аэропорту до проводов. Предоставляем, если необходимо, сопровождающего, он же гид. Это нужно, если человек плохо говорит по-русски, например, мало ли, сколько лет жил за границей. Мы предоставляем трансфер в гостиницу и в аэропорт. Можем организовать и экскурсии, если клиент захочет, и сопровождение в клинику и после. А если ты просто хочешь получить пакет и ни о чем не думать, то хватит 50-100 тыс. руб. Можно приехать и до конца года воспользоваться такой услугой».

Для «вакцинных туристов» разработали два турпакета. Первый — на 21 день, чтобы успеть привиться обеими компонентами «Спутника V», цена — €1,5 тыс. Второй вариант в два раза дешевле, но придется пересечь границу четыре раза: после первой дозы улететь, а потом вернуться за второй.

Купить такой тур может любой человек с российским гражданством. Но чаще выгоднее лететь самому, говорит Юлия Грицай из Франции: «Чтобы съездить в Москву, это все-таки too much.

Даже несмотря на то, что цены на билеты Париж-Москва-Париж очень повысились во время коронавируса, все равно дешевле просто купить билет, приехать и пожить у родственников.



И, конечно, если бы я хотела привиться “Спутником” в Москве, я бы, скорее, выбрала этот вариант».

В АТОР отметили, что особенным спросом «прививочные туры» пользуются у соотечественников в Германии. Это объяснимо: за последние сутки там выявили более 30 тыс. зараженных, а власти заявляют, что COVID-ограничения надо ужесточить. На днях в Минздраве страны заявили, что готовы провести переговоры с Россией о поставках «Спутника V».

Впрочем, уже сейчас первую прививку получили более 10% немцев, к тому же риски при «вакцинном туризме» превышают потенциальную пользу, говорит Константин Долинин из Баварии: «Абсолютно неинтересно, потому что здесь я сделаю прививку бесплатно по соответствующей очереди без каких-то там поездок. Опять же есть риск подцепить что-то. Прививки, которые делаются в Германии, — официальные. Любые последствия застрахованы. Человек в случае каких-то осложнений получит гарантированную страховую медицинскую помощь.

Не вижу необходимости ехать куда-то за инъекцией. Смысла в этом риске нет абсолютно никакого».

У тех, кто приезжает в Россию привиться, два основных мотива: первый — для себя, для безопасности, второй — для отметки в паспорте вакцинации, который Евросоюз планирует ввести летом. Но «Спутник V» до сих пор не зарегистрирован европейским регулятором, и возникает вопрос: а получат ли привитые им соотечественники те же преимущества, которые дадут признанные в ЕС вакцины?

Скорее всего, да, ведь ключевое требование паспорта вакцинации — наличие антител, предполагает председатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев: «Общеевропейское медицинское агентство рассматривает сейчас “Спутник” . Этот процесс должен закончиться к июню и, скорее всего, положительно. Единый зеленый паспорт — это электронная карточка, в которой будут данные о пройденной вакцинации или антителах. Требовать его тоже начнут летом, а к тому моменту “Спутником”, я думаю, будет уже признан».

«Вакцинные туры» в Россию предлагают и для иностранцев. В конце марта Deutsche Welle писала про норвежское агентство World Visitor, которое предлагает два четырехдневных визита в Москву — сначала на экскурсию, а потом на вакцинацию. Стоит такая поездка до €3 тыс. Пока это официально запрещено, так как прививаться в России можно только обладателям паспорта. В любом случае и для соотечественников, и для иностранцев это будет дорого.

Даниил Бабкин


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