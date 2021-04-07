«ЭпиВакКорона» выработала эффективность

В центре «Вектор» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» в 94%. Вторая зарегистрированная российская вакцина безопасна для пожилых людей, дает защиту как минимум на год и работает против всех штаммов. Однако в СМИ об «ЭпиВакКороне» пишут противоположное: ее называют чуть ли не худшей вакциной от коронавируса. И пока нет официальных публикаций, говорить об эффективности препарата действительно рано, соглашаются ученые. Но какие вопросы к «ЭпиВакКороне» возникли уже сейчас? Об этом — Иван Корякин.

Долго время «ЭпиВакКорона» будто терялась на фоне новостей о «Спутнике V» — это на него обрушивалась вся критика. Но теперь, когда препарат от Центра имени Гамалеи признают, кажется, не только в России, но и Европе, держать удар вынуждена «ЭпиВакКорона». На днях появились публикации, в которых анонимные источники назвали ее «худшей вакциной в стране», дескать, она настолько неэффективна, что пускать ее в гражданский оборот — «чистое безобразие».

Последние данные по коронавирусу в России и мире Читать далее

Существование такой волны мифов признала и вице-премьер Татьяна Голикова в недавнем интервью Антону Красовскому: «“ЭпиВакКорона”, может быть, не имеет такого еще распространения, и поэтому о ней говорят осторожно. Просто недостаточно публикаций по этому поводу».

Публикаций действительно немного — в первую очередь научных. Напечатан отчет по первой и второй фазам клинических испытаний в журнале «Инфекция и иммунитет». Это издание учреждено Институтом имени Пастера, а это подведомственная организация Роспотребнадзора. Словом, скептикам этого мало, они, как и в случае со «Спутником V», ждут публикации в журнале The Lancet. А первые партии «ЭпиВакКороны» уже направлены в регионы, отчитался Роспотребнадзор. Субъекты получат 250 тыс. комплектов.

Профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Константин Северинов считает, что это преждевременно: «То, что вакцина, эффективность которой на сегодняшний момент не доказана, запускается в гражданский оборот и предлагается целевой группе — пожилым людям, которые находятся в группе риска — на мой взгляд, глубоко неправильно. Люди, привитые этой вакциной, могут решить, что теперь они больше не будут подвержены заболеванию и начать себя вести не так, как они вели себя до сих пор».

О вакцине от центра «Вектор», действительно, много говорили как о безопасном для пожилых людей препарате. Это объясняют тем, что вакцина создана на отработанной пептидной платформе. Она содержит не настоящие, а искусственно синтезированные белки, которые копируют фрагменты белка коронавируса.

А этого факта достаточно, чтобы уверенно говорить о безопасности «ЭпиВакКороны», отмечает научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев: «Сотрудники нашего института привились именно этим препаратом. Это испытанная платформа, до этого и подобные гриппозные вакцины делали, мы знаем, чего ожидать.

Здесь сюрпризов никаких быть не может, мы знаем, как такие вакцины работают, и если антигены подобраны правильно, то все будет хорошо».

Но есть и как минимум один подтвержденный недостаток: вакцина от центра «Вектор» вырабатывает настолько специфические антитела, в результате чего обнаружить их могут только тест-системы самого «Вектора». А это ставит под вопрос заграничные поездки, в которых требуют ПЦР-тесты.

Но зато на мужское здоровье «ЭпиВакКорона», как и другие вакцины, должна влиять благотворно. По крайней мере, об этом заявил глава центра «Вектор» Александр Семенов в эфире «Соловьев LIVE»:раз препарат защищает от коронавируса, значит, он позволяет жить без стресса — полной жизнью.