Цены на продукты рвутся наверх

Товары, цены на которые государство начало искусственно сдерживать, в марте все равно подорожали. Наибольший рост Росстат зафиксировал по куриному мясу — плюс 7,2% за месяц. Федеральная антимонопольная служба обещала проанализировать, обосновано ли такое ценообразование. Литр подсолнечного масла и килограмм сахара в марте также стали дороже. Это при том, что в конце прошлого года власти заключили с игроками рынка соглашение, по которому цены на масло и сахар в рознице не должны подниматься выше 110 руб. и 46 руб. соответственно.



Впрочем, данные Росстата декабрьским договоренностям не противоречат, а свидетельствуют лишь о том, что у торговых сетей закончились запасы более дешевых товаров, объясняет председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов: «Цифры, которые показывает Росстат, связаны с тем, что масло и сахар на тот момент были дешевле.

То же масло в обороте стоило примерно 80 руб. или даже около 70 руб., потом по такой цене оно исчезло из оборота и ниже 110 руб. сейчас в продаже не появляется.

По сахару примерно то же самое — остались еще какие-то старые запасы. По данным ФНС и того же Росстата, те рекомендованные цены на сахар, масло, которые утверждены, выдерживаются. Где-то, бывает, фиксируют чуть выше рекомендованной стоимости, но это, как правило, происходит в дальних регионах из-за логистики.

Все-таки государство понимает, что методами государственного регулирования ценовую ситуацию выправить абсолютно невозможно и даже можно значительно ухудшить. При том, что долгосрочная перспектива меряется не годами, а месяцами, спустя полгода этой истории с госрегулированием инвестор понимает, что в это направление ему вкладывать нельзя, потому что власти ему фактически запретили зарабатывать. В результате он пойдет туда, где может получить прибыль. Если государство хочет участвовать в ценообразовании, то оно должно инвестировать либо помогать производителю. Это нужно, чтобы формировать нужный объем по соответствующей цене либо для дальнейшей реализации в социальных магазинах, либо для обеспечения более плавного роста или, наоборот, снижения цен на ту или иную продукцию».

Росстат также выявил рост розничных цен в категории непродовольственных товаров. По оценкам аналитиков, с начала 2021-го стоимость бензина выросла больше, чем за весь прошлый год. В месячном же выражении сильнее всего подорожало газомоторное топливо — плюс 6,5% за март. Но власти, вероятнее всего, оставят это без внимания, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков:

«Объем добычи нефти сохранится на довольно низком уровне в рамках соглашения ОПЕК+, а пропан-бутановая смесь — моторное топливо — является продуктом ее переработки. Вполне возможно, что объем, поступающий на внутренний рынок, уменьшился, поэтому из-за определенного дефицита нефть дорожает. Плюс, инфляция у нас довольно большая, что толкает цены на все продукты вверх. Меры по сдерживанию инфляции очень непопулярны, кроме того, Центральный банк постоянно все ругают за то, что он поднимает ставку рефинансирования и таким образом вредит российским производителям, так как нет дешевых кредитов. Так что регулятору сложно поднимать эту ставку, а ее понижение, наоборот, ведет к тому, что уровень инфляции становится больше».

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По оценкам Росстата, годовая инфляция в марте достигла пика в 5,8%. Похожими прогнозами прежде делились в Центробанке и Минэкономразвития. Впрочем, оба ведомства рассчитывают, что в апреле рост цен начнет замедляться.

Лилия Галявиева