Как Никол Воваевич стал Николом Владимировичем Сергей Строкань о том, как премьер Армении из «соросенка» превратился в союзника Москвы

Переговоры Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле, ставшие закадровым камертоном обостряющейся политической борьбы в Армении, приобретают универсальный смысл для всего постсоветского пространства.

Встреча в Москве послала многочисленным политикам в бывших советских республиках — находящимся у власти, власть потерявшим и только борющимся за власть,— один четкий сигнал.

Этот сигнал состоит в том, что возможен не только путь из хороших парней в плохие, коих у нас на просторах бывшего СССР переизбыток, начиная с того же Михаила Саакашвили.

Возможно и обратное движение — из плохих парней в хорошие. Примером такого превращения мальчиша-плохиша в политика, который наконец понял, кто есть кто и что почем, предстал бывший лидер армянской цветной революции. Вставший на путь исправления, он делает на этом пути уже не робкие, а вполне уверенные шаги. В том числе шаги по паркету Кремля.

«Ставленник Запада», «соросенок», «предатель армянского народа» — как только ни клеймили Никола Пашиняна говорящие головы в Москве, как только ни обливали его грязью. Респектабельные представители армянской диаспоры, говоря о Николе Пашиняне, потупившись и отводя глаза в сторону, с тяжелым вздохом могли сказать: «Стыдно за Армению. Вот, посмотрите, к чему приводит охлократия — власть толпы».

Но сегодня все это в прошлом, все это уже прошлогодний и даже позапрошлогодний снег.

Всем, кто раньше рассказывал историю про «соросенка» из Армении, сегодня срочно нужно менять пластинку, учить другие слова или отойти в сторонку и помолчать.

Это стало окончательно ясно в том момент, когда отмытый от изливавшихся на него пропагандистских нечистот, в костюме с иголочки и той же цветовой гаммы, что и у президента РФ, в такой же белоснежной рубашке, стоя рядом с Владимиром Владимировичем Путиным, Никол Воваевич Пашинян услышал самое главное. Приглашенный в Москву, а не напрашивавшийся на встречу, он увидел свой заветный оберег, который так и не дал ему поманивший и бросивший злокозненный Сорос.

А заодно с Соросом США, НАТО, ЕС и весь этот, как у нас принято говорить, коллективный Запад.

«Уважаемый Никол Владимирович! Очень рад вас видеть, снова принимать в Москве. Благодарен за то, что вы приняли приглашение, потому что, безусловно, нам есть о чем поговорить и в плане строительства двусторонних отношений, и, разумеется, самые актуальные и самые острые проблемы — это нормализация ситуации и в Нагорном Карабахе, и вокруг него,— обратился к Николу Воваевичу, идущему на выборы, Владимир Путин.

Владимир Владимирович и теперь уже Никол Владимирович обнялись и обменялись рукопожатием. Выглядело это как встреча старых, добрых друзей. После второй карабахской войны их сроднило одно большое дело — мирное переустройство региона, которое должно отвечать интересам всех.

«Прежде всего хочу отметить, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе становится важнейшим фактором стабильности и безопасности в регионе»,— обратился к Владимиру Владимировичу Никол Владимирович, выразив желание обсудить его взгляды на «архитектуру системы безопасности в нашем регионе, в Нагорном Карабахе, в Армении и вокруг нее».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (справа) и президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба Президента России

Интересно, слышала ли эти выстраданные слова Никола Пашиняна Майя Санду в Молдавии, которой осенью прошлого года вдруг стали мешать российские миротворцы в Приднестровье?

Слышали ли их многие другие?

Метаморфоза, произошедшая с Николом Пашиняном, вполне объяснима.

Из «соросенка», вместе с главной свиньей подрывающего корни могучего векового дуба, Никол Владимирович превратился в ответственного политика, который теперь вместе с Владимиром Владимировичем и Ильхамом Гейдаровичем несет коллективную ответственность за успех мегапроекта мирного Карабаха.

Авторы которого, если, дай бог, все получится и срастется, вполне могли бы претендовать на Нобелевскую премию мира. К тому же накануне поездки в Москву Никол Пашинян прекратил уголовное преследование давнего друга Владимира Путина экс-президента Роберта Кочаряна, который теперь сможет пойти на выборы и вернуться в большую политику.

Зачем же после всего этого Москве списывать Никола Пашиняна, который к тому же все еще остается самым популярным армянским лидером. Это было бы крайне неразумно.

В общем, пример Никола Владимировича поучителен для многих. Понятно, что украинский Владимир Александрович Владимиром Владимировичем точно никогда не станет.

Но вот остальным впору посмотреть на случай армянского премьера и задуматься о своем настоящем и будущем.