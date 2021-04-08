Крым подаст в ЕСПЧ жалобу на Украину из-за водной блокады

Жители и юрлица Крыма намерены подать жалобу на Украину из-за перекрытия Северо-Крымского канала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщил глава комитета крымского парламента по законодательству Сергей Трофимов. Адресована жалоба будет самому государству Украина и представителям ее органов власти, добавил он.

«Относительно привлечения Украины к международно-правовой ответственности, то мы обратимся с жалобой в Европейский суд по правам человека. У нас очень много людей, в том числе предпринимателей, которые пострадали от водной блокады. Их права были нарушены Украиной»,— сказал господин Трофимов «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что «жалоба будет подаваться юридическими и физическими лицами, местом проживания и расположения которых является Республика Крым».

Отметим, что в 2020 году жалобу на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала подавало в ЕСПЧ крымское предприятие «Красноперекопский рыбкомбинат». ЕСПЧ отклонил жалобу. 28 марта сообщалось, что иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами: бывшим депутатам Верховной рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему депутату Мустафе Джемилеву.

До присоединения Крыма к России до 85% воды полуостров получал из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу. Но весной 2014 года украинские власти решили перекрыть канал. В октябре 2020 года правительство России сообщило, что направит около 50 млрд руб. на реализацию плана по обеспечению водоснабжения Крыма.

Подробнее о позиции Украины по Крыму — в материале “Ъ” «Воды нет, но вы держитесь».