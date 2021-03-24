Воды нет, но вы держитесь Украина не восстановит водоснабжение Крыма, пока он к ней не вернется

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма». Она гласит, что Киев применит для возвращения полуострова меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера». Украина также будет защищать права своих граждан, проживающих на «временно оккупированных территориях». Водоснабжение Крыма будет восстановлено лишь после восстановления там украинского конституционного строя.

О том, что «Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма» разработана, было объявлено 11 марта. Тогда ее утвердил, но не стал обнародовать Совет национальной безопасности и обороны Украины. Власти, впрочем, пообещали сделать документ публичным, что и произошло сейчас после его утверждения президентом Зеленским. Он подписал соответствующий указ, который вместе со стратегией был опубликован на президентском сайте.

«Крымский полуостров превращается Российской Федерацией в военную базу, становится источником опасности и угрозы для стабильности Европы и всего мира»,— говорится в преамбуле стратегии. А в случае размещения там тактического ядерного оружия и средств его доставки, отмечается в тексте, Россия разрушит международный режим нераспространения оружия массового поражения и «превратит временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя в потенциальную военную мишень», поставив под угрозу безопасность и жизнь граждан Украины.

Также в преамбуле сказано, что на полуострове нарушаются права и основные свободы человека, в том числе коренных народов Крыма. Стратегия, поясняет вводная часть, принимается «с целью создания условий для деоккупации и безопасной реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, нейтрализации угроз национальной и международной безопасности, обеспечения прав человека и основных свобод».

В первом же пункте документа описан инструментарий, который Киев намерен использовать для реализации заявленной цели: «Сквозным элементом политики деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории является реализация комплекса мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера».

Далее констатируется, что Украина «оставляет за собой право применения всех предусмотренных международным правом и законодательством Украины средств защиты прав и свобод человека и гражданина, независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности». В этой связи стратегия ссылается на ст. 51 Устава ООН, которая касается неотъемлемого права страны-члена организации на самооборону.

Чтобы двигаться к реинтеграции, планируется усиливать обороноспособность и обеспечивать общественно-политическое и социально-экономическое развитие страны «в рамках европейской и евроатлантической интеграции».

«Украина обеспечивает специальную подготовку вооруженных сил и других предусмотренных законом военных формирований, правоохранительных органов для выполнения возложенных на них задач с учетом особенностей процессов деоккупации и реинтеграции»,— гласит стратегия.

В приоритете, впрочем, политико-дипломатические средства борьбы за Крым. Так Киев намерен настаивать на позиции сохранения санкционного давления на Россию, как самой Украиной, так и иностранными государствами.

Параллельно Украина начнет формировать доказательную базу «в отношении международных преступлений, которые совершает Российская Федерация и ее оккупационная администрация на временно оккупированной территории». Государство намерено содействовать гражданам и юрлицам Украины, обратившимся в международные и украинские суды, в связи с нарушением их прав и интересов «в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, вооруженного конфликта, временной оккупации территории Украины».

Большой блок документа посвящен гуманитарным вопросам.

Киев собирается облегчить доступ в украинские образовательные учреждения для граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории. Такая же политика будет реализована в медицинской сфере.

На контрольных пунктах въезда-выезда на полуостров с украинской стороны планируется создать «современные сервисные зоны для предоставления административных и других услуг гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории».

Стратегия анонсирует реализацию гуманитарных инициатив, программ и дополнительных мер в сфере соцобеспечения граждан Украины, проживающих в Крыму, а также создание условий «для получения населением временно оккупированной территории гуманитарной помощи, в том числе международной».

В то же время в стратегии указывается, что условия для организации водоснабжения Крыма будут созданы украинской стороной только «после освобождения временно оккупированной территории и восстановления на этой территории конституционного строя Украины».

Эти и другие описанные в документе меры предстоит воплощать в жизнь правительству страны, которому поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий.

Президент Владимир Зеленский уже год довольно активно поднимает тему Крыма. В феврале 2020 года на Мюнхенской конференции по безопасности он возмутился, что «вопрос Крыма не обсуждается мощно»: «Нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Может, нужна новая площадка?» В том же месяце он распорядился считать 26 февраля днем сопротивления «оккупации» Крыма и Севастополя: в этот день в 2014 году в Симферополе прошел митинг в защиту территориальной целостности Украины.

Месяц назад в видеообращении в связи с учрежденным им днем господин Зеленский заявил: «Дорогой Крым! Тебя ждет вся Украина. "Добро пожаловать" говорят обычно гостям. А родным говорят: с нетерпением ждем дома!»

В августе этого года Украина намерена провести учредительный саммит «Крымской платформы», который будет приурочен к 30-летию независимости страны. Платформа названа в утвержденной стратегии «ключевым внешнеполитическим инструментом консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности».

Наблюдатели в Киеве связывают активное продвижение крымской повестки с тем, что команда президента не смогла продемонстрировать успехи на другом направлении — в урегулировании конфликта на востоке Украины.

Хотя Владимир Зеленский объявлял прекращение войны своим приоритетом и обещал сделать все, чтобы вернуть Донбасс, переговоры о мире встали и перспектив выхода из тупика не видно.

В Москве крымские инициативы Киева ранее критиковали. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская говорила, что проведение саммита по возвращению контроля над полуостровом будет рассматриваться как подготовка к совершению международного преступления. «РИА Новости», ссылаясь свой информированный источник, сообщало, что Россия «расценивает стратегию "деоккупации" Крыма как недопустимую угрозу агрессии против двух субъектов РФ, а участие каких-либо стран в "Крымской платформе" — как посягательство на территориальную целостность России».

Владимир Соловьев