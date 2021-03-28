Крым предъявит иск по водной блокаде трем гражданам Украины

Иск по водной блокаде Крыма будет предъявлен трем гражданам Украины, выступившим ее организаторами, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов. Иск бывшим депутатам Верховной рады Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему Мустафе Джемилеву планируется подать в первом полугодии 2021 года. Ущерб Крыму из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала составляет более 1 трлн руб.

«На сегодня мы исходим из того, что иск будет предъявлен трем гражданам Украины, которые неоднократно, в том числе в СМИ, заявляли о своей причастности к организации водной блокады, которая должна квалифицироваться не иначе как попытка геноцида и физического уничтожения людей»,— сказал господин Константинов «РИА Новости». По его словам, ответственность за водную блокаду также несет предыдущее и нынешнее руководство Украины, которое санкционировало перекрытие канала семь лет назад и продолжает политику по недопуску воды в Крым.

До присоединения Крыма к России до 85% воды полуостров получал из реки Днепр по Северо-Крымскому каналу. Но весной 2014 года украинские власти решили перекрыть канал. В октябре 2020 года правительство России сообщило, что направит около 50 млрд руб. на реализацию плана по обеспечению водоснабжения Крыма.

Подробнее о позиции Украины по Крыму — в материале “Ъ” «Воды нет, но вы держитесь».