«Яндекс» начал доставлять продукты с помощью роботов-курьеров

Компания «Яндекс» запустила в московском районе Хамовники доставку продуктов из магазинов и ресторанов с помощью робота «Ровер». Первыми к системе подключились магазины «Азбука вкуса» и «Вкусвилл», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании. В скором времени также появится возможность сделать доставку из «Яндекс.Лавки».

Сделать заказ можно в приложениях «Яндекс.Еда» и «Яндекс Go».

В декабре 2020 года «Яндекс» запустил доставку «Ровером» из ресторанов по Москве в районе делового квартала «Белая площадь» рядом с метро «Белорусская», а также в Иннополисе (находится рядом с Казанью). В феврале 2021 года роботы-курьеры также начали доставлять посылки в жилые дома на Ходынском поле в Москве. Тогда же сообщалось, что роботы уже совершили свыше 1,5 тыс. доставок. «Роверы» могут доставлять посылки весом до 20 кг.

Евгений Федуненко