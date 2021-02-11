Робот «Яндекса» начал доставлять заказы в жилые дома

Российская компания «Яндекс» объявила, что робот-курьер «Яндек.Ровер» теперь доставляет заказы в жилые дома на Ходынском поле в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ранее доставка работала только в Иннополисе рядом с Казанью, а также в Москве в районе делового квартала «Белая площадь» рядом с метро «Белорусская».

«Яндекс» запустил доставку «Ровером» в начале декабря 2020 года, и с тех пор робот уже совершил свыше 1,5 тыс. доставок, а также проехал в беспилотном режиме свыше 7 тыс. км. Усовершенствованный «Ровер» теперь получил более вместительный отдел для заказа и увеличил время автономной работы до десяти часов. Также теперь заказчику необязательно самому открывать крышку — достаточно нажать на кнопку в приложении, и «Ровер» автоматически откроет люк.

Евгений Федуненко