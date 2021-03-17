США ответят на «дестабилизирующие действия» России в ближайшее время

Белый дом намерен в ближайшее время дать ответ на действия Москвы, сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Ранее в интервью телеканалу ABC News американский президент Джо Байден признал, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит».

«Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России <...> Я бы сказала, что россияне вмешивались или пытались вмешаться в выборы на протяжении многих лет, задолго до 2016 года. И мы в курсе этого, и они заплатят за это, как сказал президент»,— сказала журналистам госпожа Псаки.

Она добавила, что администрация Джо Байдена уже запросила у разведслужб данные по четырем вопросам: предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального, масштабной хакерской атаки на федеральные ведомства США, предполагаемого вмешательства в выборы и наград за американских военных в Афганистане. «Как вы знаете, мы запросили новую оценку со стороны разведсообщества в четырех таких сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели разведсообщества в четырех сферах и планируем отреагировать на действия в каждой из них в ближайшие недели»,— уточнил она.

Джен Псаки также заявила, что новая администрация Белого дома будет действовать прямолинейно в отношении Москвы. «Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация»,— сказала она. При этом госпожа Псаки не пояснила слова господина Байдена об «убийце» Владимире Путине. На вопрос журналиста, была ли эти слова со стороны президента фигурой речи или их нужно понимать буквально, пресс-секретарь сказала, что ей «нечего добавить».

Ранее Джо Байден неоднократно называл Россию угрозой для США и заявлял о необходимости ответа на ее действия. Сегодня, 17 марта, господин Байден во время телеинтервью положительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина «убийцей», а также заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. Днем ранее о попытках вмешательства Москвы в выборы сообщила разведка США. По информации CNN, США введут санкции против РФ уже на следующей неделе.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».