В России изменили правила выплаты пособия по безработице

В России с четверга, 8 апреля, вступило в силу постановление правительства о новом порядке назначения пособий по безработице в максимальном размере. Изменения касаются граждан, уволенных из-за ликвидации организации или сокращения штата, и женщин, находящихся в декретном отпуске.

Максимальное пособие по безработице составляет 12 130 руб., его будут платить три месяца после первой выплаты. В следующие три месяца пособие уменьшиться до 5 тыс. руб.

Ранее максимальная выплата полагалась с первого дня признания граждан безработными. Однако при ликвидации предприятия или сокращении штата первые три месяца выплачивается не пособие по безработице, а средняя зарплата по прошлому месту работы. А беременные женщины, оставшиеся без работы, сначала получают пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. Таким образом, у этих категорий граждан смещался срок выплат пособий по безработице, и на его максимальный размер они претендовать не могли.