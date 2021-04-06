Граждане меньше боятся быть уволенными

Рынок труда в России после сжатия в 2020 году быстро восстанавливается. Глава Минтруда Антон Котяков 4 апреля заявил о «положительной динамике» в снижении уровня безработицы, который президент Владимир Путин поручил к концу 2021 года вернуть на докризисный уровень. Напомним, показатель достиг пика 6,4% в августе после минимума 4,7% в марте 2020 года, но уже в феврале 2021 года снизился до 5,7%.

В посвященном рынку труда разделе свежего доклада «Тринадцать тезисов об экономике: 2020 год. Итоги» аналитики ЦМАКП отмечают, что приток зарегистрированных безработных формировался не только за счет потерявших работу в пандемию, но и за счет занятых в неформальном секторе и экономически неактивного населения, а также потерявших работу ранее, но не обращавшихся на биржу труда. Заметную роль в этом сыграли повышение пособий и введение надбавки к пособию в размере 3 тыс. руб. в месяц на ребенка в семьях, где один или оба родителя стали безработными. Эти меры «позволили точечно поддержать занятых в неформальном секторе, наиболее уязвимую во время кризиса категорию работающих», отмечают в ЦМАКП. Среди новых мер поддержки аналитики выделяют введенное в марте субсидирование компаний и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве на работу безработных, состоящих на учете на 1 января 2021 года. В центре ожидают, что при постепенном снятии ограничений и восстановлении спроса на рынке труда на фоне оживления экономической активности «меры господдержки должны дать значимый экономический эффект».

Компании и соискатели тоже настроены достаточно оптимистично. Баланс фактических изменений численности работников в промышленности в марте остается положительным семь месяцев подряд, свидетельствуют опросы Института Гайдара, а планы найма в феврале—марте достигли оптимизма, который не регистрировался с начала кризиса 2008–2009 годов. По данным же опросов агентства Headhunter, страх потери работы у респондентов в первом квартале фактически вернулся к докризисному уровню (см. график).

Основными препятствиями для полного восстановления рынка труда до докризисного уровня, по оценкам ЦМАКП, остаются риски третьей и последующих волн коронавируса и торможение оживления экономической активности, в частности, вследствие ухудшения внешних условий на фоне пандемии.

Алексей Шаповалов