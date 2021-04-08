Бульдозеры разогнались на утильсборе

Машиностроители РФ в первом квартале увеличили продажи дорожно-строительной техники на 22%, а также на четверть смогли нарастить выпуск. Двухзначного роста продаж ожидают и иностранные игроки сегмента, на которых приходится 80% рынка. Активные покупки в первом квартале связаны с ожидаемым повышением утильсбора — после того как решение будет принято, участники рынка ожидают спада продаж.

Продажи отечественной дорожно-строительной техники (ДСТ) на российском рынке в январе—марте выросли на 22%, до 10,2 млрд руб., следует из данных «Росспецмаш-Стата» (содержит информацию о 80% производимой в России ДСТ и полуприцепов). Выпуск таких машин рос более активно — на 26%, до 10,6 млрд руб. В штуках за три месяца отгрузки кранов-трубоукладчиков увеличились в 2,4 раза, бульдозеров — на 67%, кранов-манипуляторов — на 58%, мини-погрузчиков — на 22%, фронтальных погрузчиков — на 20%, экскаваторов — на 18%.

Какова динамика рынка полуприцепов в первом квартале Читать далее

В «Росспецмаше» (лобби отечественных машиностроителей) отмечают влияние отложенного спроса на рынок, а также господдержки. Годом ранее программа льготного лизинга спецтехники не работала, и реализация российской техники упала на 13%. Сейчас рост «мог быть еще более стремительным», полагают в ассоциации, сетуя на негативное влияние демпинга со стороны иностранцев, в частности китайских компаний, а также реализацию восстановленной техники под видом новой. В ассоциации отмечают и потенциальные риски для развития отрасли: рост цен на металл и тарифов на электроэнергию.

Положительные результаты показали не все отечественные заводы. Так, в «Объединенной машиностроительной группе» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева говорят о снижении продаж профильной ООО ОМГ СДМ на 3% в январе—феврале. По итогам года, говорит директор по работе с органами государственной власти ОМГ Алексей Ярцев, рынок должен вырасти за счет подготовки к реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как модернизация БАМа и Транссиба, строительство скоростной дороги Москва—Казань, освоение новых месторождений углеводородов в Арктике.

Результаты года в «Росспецмаше» готовы прогнозировать только после того, как будет принято решение по повышению утильсбора (до трех раз). Как писал “Ъ” 31 марта, правительство еще обдумывает, какими темпами его повышать. Российские производители, которым, в отличие от иностранных, утильсбор компенсируется в виде промсубсидий, в основном поддерживают его увеличение, так как надеются на рост загрузки заводов. Против индексации выступают те производители РФ, которые не имеют доступа к компенсациям, а также потребители спецтехники.

Планы повышения утильсбора уже искусственно исказили картину рынка, уверен глава Volvo CE в России и СНГ Андрей Комов: потребители торопятся закупиться до роста ставок. Так, у Volvo продажи тоже выросли. Аналогичная ситуация и у Hitachi, они ждут роста рынка на 30% в первом квартале. К росту объемов продажи в рублях привело и увеличение курса доллара на 5,3%, отмечает региональный директор по развитию бизнеса JCB в России (Урал, Сибирь и Дальний Восток) Петр Плаунов. По данным JCB, рынок ДСТ в первом квартале вырос на 15–20%.

Андрей Комов видит риски для увеличения продаж в нехватке компонентов из-за дефицита чипов, а также росте цен на сталь и логистику: «Затор в Суэцком канале также внесет свои коррективы. И если на этом фоне Минпромторг осуществит задуманное утроение ставки утильсбора, число компаний, которые смогут позволить себе приобретение новой ДСТ, значительно уменьшится». Рынок после исчерпания стоковых запасов пойдет на спад, считает директор подразделения по продажам и маркетингу Hitachi Юта Кацушима, и сегодняшний рост «будет нивелирован падением спроса после вероятного увеличения сбора».

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting соглашается, что потенциальный рост утильсбора сейчас стимулирует к покупке, а также говорит об эффекте низкой базы, отложенном спросе и большей определенности у заказчиков. Он ожидает роста рынка примерно на 5% в 2021 году.

Ольга Никитина