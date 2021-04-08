Какова динамика рынка полуприцепов в первом квартале

Российские заводы пока не оценивали итоги первого квартала в сегменте полуприцепов (используются с грузовиками-тягачами). По итогам января-февраля производство выросло на 33% до 5,1 млрд руб., отгрузки — на 35% до 4,4 млрд руб. Наиболее активно в штуках фиксировался прирост в сегментах самосвальных полуприцепов – на 75%, тентованных полуприцепов – на 60%, контейнеровозов – на 33%.

По прогнозу «Росспецмаша», производство автомобильных полуприцепов за первый квартал вырастет на 35%, до 8,2 млрд руб., отгрузки — на 33% до 7,6 млрд руб. Это пессимистичный прогноз, уточняют там, ожидая, что темпы роста отгрузок могут незначительно снизиться по отношению к январю-февралю при небольшом росте темпов производства «про запас» из-за снижения платежеспособного спроса. Согласно оптимистичному прогнозу, темпы отгрузок в марте останутся на уровне первых двух месяцев.

В 2020 году отгрузки российских полуприцепов на внутренний рынок РФ выросли на 7%, до 22,8 тыс. штук. Доля импорта сократилась на 10 процентных пунктов, до 22% от общего объема рынка.

В «Росспецмаше» ожидают, что доля отечественных производителей в сегменте продолжит расти и в 2021 году «благодаря постоянному улучшению качественных характеристик, программам господдержки и снижению себестоимости комплектующих за счет повышения уровня локализации». Отметим, что иностранные производители полуприцепов сейчас обеспокоены планами правительства по повышению утильсбора на этот вид техники — с 96 тыс. руб. до 600 тыс. руб. Если такой рост будет одобрен, он может дать российским производителям определенные преимущества на рынке.

Ольга Никитина