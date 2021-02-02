«Воронежэнерго» модернизирует за 250 млн рублей подстанцию в Кантемировском районе

Филиал «Россетей Центра» (ПАО «МРСК Центра») «Воронежэнерго» планирует вложить более 250 млн руб. в модернизацию подстанции 35 кВ «Митрофановка» в Кантемировском районе Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты «Воронежэнерго» уже приступили к работам в рамках инвестиционной программы 2021 года. «Модернизация энергообъекта, введенного в эксплуатацию в 1970 году, пройдет с учетом технологий и стандартов, применяемых в рамках программы цифровой трансформации электросетевого комплекса. В ходе работ будет применено современное оборудование, отвечающее высоким требованиям надежности и безопасности. Подстанция станет первой в регионе цифровой подстанцией уровня напряжения 35 кВ»,— рассказали в электросететвой компании.

На подстанции установят два новых силовых трансформатора, более мощных, чем действовавшие. В результате общая с 8 до 20 мегавольт-ампер (МВА). Энергетики также проведут реконструкцию оборудования открытых распредустройств 35 кВ, построят новое здание пункта управления, установят новые комплектные распределительные устройства 10 кВ и систему электроснабжения собственных нужд подстанции.

Планируется, что модернизация позволит обеспечить увеличение мощности Митрофановского ремонтно-механического завода «Промавторемонт», а также будет, как сказали в «Воронежэнерго», «способствовать повышению качества и надежности энергоснабжения» сел Митрофановка, Софиевка, Евдокиевка, хуторов Лиман, Солонцы, Новопавловка, где живут в общей сложности более 7 тыс. человек.

Сергей Калашников