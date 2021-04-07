AstraZeneca изучает природу тромбозов у привившихся от коронавируса

Фармацевтическая компания AstraZeneca изучает случаи тромбоза среди привившихся вакциной ее производства. Она хочет лучше понять «возможные механизмы» этих случаев.

«AstraZeneca… уже работает над тем, чтобы лучше понять частные случаи, эпидемиологии и возможные механизмы, которые могут объяснить эти редкие случаи»,— указано в сообщении на сайте компании.

Компания также сообщила, что сотрудничает с регуляторами ЕС и Великобритании по вопросу ревизий маркировки вакцин. По сообщению AstraZeneca, регуляторы запросили изменение информации на этикетках, однако «ни одно из них не установило факторы риска, такие как возраст или пол, или же конкретную причину этих чрезвычайно редких случаев».

6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило о связи между вакциной и случаями тромбоза. На следующий день консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин сообщил, что связь «возможна, но не подтверждена». После новых данных Великобритания и Бельгия установили ограничения по возрасту на вакцинацию препаратом. Ранее вакцинацию AstraZeneca ограничили Канада и Германия.

О новых оценках безопасности вакцины — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca связали с тромбами».