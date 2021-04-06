Европейский регулятор подтвердил связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признает существование связи между вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и случаями тромбоза, сообщил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации ЕМА Марко Кавалери. Ранее несколько стран приостановили использование вакцины из-за образования тромбов у привившихся, AstraZeneca отрицала риски их возникновения.

«Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она (связь.— “Ъ”) есть»,— сказал господин Кавалери в интервью итальянской газете Il Messaggero (перевод по «РИА Новости»).

Он уточнил, что причины подобной реакции пока остаются неизвестными. По его словам, в ближайшие часы EMA официально заявит, что связь существует, но агентству «еще предстоит понять, как это происходит».

18 марта EMA, Британский медицинский регулятор (MHRA) и нидерландский центр побочных эффектов Lareb заявили, что не установили взаимосвязи между вакцинацией AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями у привившихся. В начале апреля о смерти людей, у которых образовались тромбы после вакцинации препаратом AstraZeneca, сообщили Великобритания, Франция, Украина и Грузия.

Подробнее о побочных эффектах вакцины — в материале “Ъ” «Отказ от AstraZeneca стал вирусным».