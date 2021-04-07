МИД России обвинил НАТО в усилении военной активности на Украине

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что НАТО наращивает активность вооруженных сил на территории Украины и в Черном море. По ее словам, предлогом этому служит обострение донбасского конфликта, которое провоцирует Киев.

«Обратили внимание на агрессивную информационную кампанию, развязанную в последнее время Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе и на российско-украинской границе. В качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую провоцируют сами киевские власти,— приводятся слова госпожи Захаровой на сайте российского дипломатического ведомства.— Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса».

По словам представителя российского МИДа, разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией активизировалась. На линии соприкосновения в Донбассе активно используются летательные аппараты и радиоэлектронные средства.

3 апреля миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила об обострении конфликта в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. Сегодня, 7 апреля, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины обсудила обострение в зоне конфликта. По информации “Ъ”, заседание стало возможным после того, как украинская сторона после долгих переговоров подтвердила приверженность договоренностям о перемирии от 22 июля 2020 года.

О последних переговорах ТКГ — в материале “Ъ” «Равняйсь, мирно!».