Недельная инфляция в России третью неделю подряд составляет 0,2%

Инфляция в России за период с 30 марта по 5 апреля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. Такой уровень роста цен сохраняется третью неделю подряд. С начала года цены выросли на 2,2%.

Больше всего за неделю цены выросли на яйца (+2,1%) и некоторые виды овощной продукции: морковь (+2,8%), картофель (+2,5%), белокочанную капусту (+2,0%) и лук (+1,5%). Кроме того, увеличились цены на маргарин и гречневую крупу (+0,6%), баранину и печенье (+0,5%), говядину и шоколадные конфеты (+0,4%), вермишель и хлеб (+0,3%), а также на колбасу, сосиски, сардельки, молоко, муку пшеничную, макаронные изделия (+0,2%).

Снизилась стоимость помидоров (-2,2%), огурцов (-0,2%), а также яблок (-0,1%) и пшена (-0,4%).

Вчера, 6 апреля, Росстат назвал свою оценку годовой инфляции в марте — 5,79%. По данным службы, в месячном выражении она составила 0,66%. Минэкономики спрогнозировало замедление инфляции в апреле. По данным ведомства, пик инфляции в 2021 году произошел в марте. Согласно подсчетам Росстата, за месяц в России больше всего подорожали мясные продукты. Ранее Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка сообщил, что потребление говядины в России в 2020 году снизилось до десятилетнего минимума.

О тенденциях на рынке — в материале “Ъ” «C говядины какой спрос».