Комитет ВОЗ допустил возможность связи вакцинации AstraZeneca с тромбозом

Причинно-следственная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и образованием тромбов «возможна, но не подтверждена», сообщил всемирный консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин. Он настоял на необходимости специализированных исследований для полного понимания возможной связи.

«Важно учитывать, что хотя оцениваемые события и вызывают беспокойство, они очень редкие, и число случаев низкое в сравнении с около 200 млн человек, привитых от COVID-19 вакциной AstraZeneca»,— передает Reuters заявление комитета ВОЗ.

Обсуждения возможной связи начались в марте. Некоторые страны Европы ограничивали вакцинацию препаратом и восстанавливали ее по мере поступления новых сообщений регуляторов. 6 апреля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) признало связь между вакциной и случаями тромбоза.

После новых данных в Великобритании были приостановлены испытания эффективности вакцины AstraZeneca среди детей и подростков, а британский регулятор рекомендовал воздержаться от ее использования среди людей моложе 30 лет. Возрастные ограничения ранее установили Канада и Германия.

О новых оценках безопасности вакцины — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca связали с тромбами».