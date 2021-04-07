В Великобритании приостановили испытания на детях вакцины AstraZeneca

На фоне информации о возможных рисках Оксфордский университет приостановил начальную фазу испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca на детях и подростках, сообщил BBC глава программы исследований препарата профессор Эндрю Поллард. Испытания приостановлены до решения британского регулятора относительно связи между прививкой и образованием тромбозов.

«Хотя у нас нет каких-либо опасений по поводу безопасности осуществления педиатрического клинического исследования, мы ожидаем дополнительной информации от Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения по итогам проводимой им проверки, связанной с редкими случаями тромбоза и тромбоцитопении, которые отмечались среди взрослых, и пока не осуществляем вакцинацию в ходе исследования»,— сказал профессор. По его словам, регулятор сообщит о своих выводах в ближайшие дни.

В испытаниях принимают участие около 300 детей в возрасте от 13 до 17 лет. Исследования начались в феврале. Ранее аналогичные испытания на детях и подростках начали разработчики вакцин от Pfizer / BioNTech и Moderna.

Скандал вокруг вакцины англо-шведской фармкомпании AstraZeneca начался в марте. Тогда после нескольких случаев смертей привившихся вакцинацию этим препаратом приостановили несколько десятков стран по всему миру. Европейский регулятор EMA и ВОЗ начали исследования возможной связи между прививкой и возникновением у вакцинировавшихся тромбов. 6 апреля ЕМА признало связь, ВОЗ — нет. AstraZeneca отрицает риски возникновения тромбозов у привившихся отрицает.

О последствиях скандала — в материале “Ъ FM” «AstraZeneca сменила "имидж"».