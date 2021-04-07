Южная Корея приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 60 лет

Южная Корея вслед за рядом стран приостановила вакцинацию граждан моложе 60 лет препаратом британо-шведской компании AstraZeneca, сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA). По данным агентства Yonhap, решение основано на заключении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о связи вакцины с образованием тромбов у привитых.

«Откладывается вакцинация работников учреждений специального и детского образования, медработников в школах, учреждениях по уходу за инвалидами и детских садах. Временно приостанавливается идущая вакцинация препаратом AstraZeneca людей младше 60 лет»,— говорится в заявлении KDCA (перевод по «РИА Новости»).

Вчера, 6 апреля, Европейское агентство по лекарственным средствам признало существование связи между вакциной против коронавируса AstraZeneca и тромбоэмболическими осложнениями. Ранее по этой причине многие страны приостановили ее использование. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что польза от вакцины по-прежнему гораздо больше, чем риск.

О том, могут ли проблемы с британо-шведской вакциной принести пользу российским разработкам,— в материале “Ъ FM” «AstraZeneca связали с тромбами».