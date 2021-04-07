Участник акции в поддержку Навального получил два года за нападение на росгвардейца

Тверской районный суд Москвы признал таксиста Валерия Евсина, участвовавшего в акции в поддержку политика Алексея Навального 23 января, виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК), сообщил «ОВД-Инфо». По версии следствия, он толкнул металлическое ограждение в сторону росгвардейца. Валерия Евсина приговорили к двум годам колонии общего режима.

Ранее господин Пашков рассказывал «Медиазоне», что Валерий Евсин признал вину и его дело рассматривалось в особом порядке. Таксист объяснил свои действия эмоциональным возбуждением из-за задержания несовершеннолетнего. Максимальное наказание по статье УК составляет пять лет лишения свободы, прокурор просил суд приговорить его к трем годам.

Валерия Евсина задержали 26 января. Он был третьим подозреваемым в применении насилия против сотрудника правоохранительных органов после первой массовой акции «Свободу Навальному». 29 января таксиста арестовали.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 23, 31 января и 2 февраля во многих городах России. 6 марта сторонники политика собрались у колонии в Покрове во Владимирской области, где он отбывает наказание по делу «Ив Роше». Участники акции и журналисты были задержаны.

О состоянии здоровья оппозиционера — в материале “Ъ” «Алексей Навальный вызывает врача».