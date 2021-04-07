Fitch оценило выгоду России от сделки ОПЕК+ в $30–40 млрд

Правительство и нефтегазовые компании России благодаря соглашению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти увеличили доходы на $30–40 млрд, сообщил старший директор группы Fitch по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко.

«Если исходить из того, что без сделки ОПЕК+ Россия продолжала бы добывать нефть на том уровне, на котором она ее добывала до сделки, то выручка компаний была на $30–40 млрд ниже, чем она в итоге оказалась. И вот эти $30–40 млрд затем были поделены между нефтегазовыми компаниями и государством»,— передает ТАСС заявление господина Маринченко, сделанное во время вебинара Fitch.

Российские нефтегазовые компании в рамках соглашения ОПЕК+ также избежали роста налоговой нагрузки, считает господин Мельниченко. «Налоги для них выросли, но это бы произошло в любом случае, и без сделки с них бы взяли больше»,— сказал он.

Соглашение ОПЕК+ действует с мая 2020 года. Согласно последним согласованным параметрам сделки, Россия в мае—июле нарастит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки (б/с). Всего участники соглашения договорились нарастить производство на 350 тыс. б/с в мае и июне и на 441 тыс. б/c — в июле. Отметим, что правительство РФ в апреле снизило прогноз по добыче нефти на 2021 год до 517 млн тонн.

О параметрах сделки ОПЕК+ — в материале “Ъ” «Мир, труд, качай».