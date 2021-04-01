Новак: Россия нарастит нефтедобычу на 114 тыс. баррелей в сутки

В рамках сделки ОПЕК+ Россия в мае—июле нарастит добычу на 114 тыс. баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Сегодня, 1 апреля, альянс договорился о постепенном наращивании объемов нефтедобычи с мая. Господин Новак добавил, что альянс ОПЕК+ договорился встречаться ежемесячно, поэтому сегодняшнее решение может быть пересмотрено.

«Что касается России, как вы знаете, в предыдущем месяце были приняты отдельные решения, которые нам позволили из нашей квоты уже частично восстановить добычу, у нас остаток остался 114 тыс. баррелей в сутки, и мы также равномерно, вместе со всеми странами, используем восстановление этой добычи в течение трех месяцев»,— сказал Александр Новак в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по «РИА Новости»).

«Несмотря на то что мы говорили сегодня о трехмесячном периоде и о том, какие будут действия ОПЕК+, мы договорились, что ежемесячно будем продолжать встречи. Следующая встреча будет в конце апреля, и в случае необходимости после мониторинга ситуации мы примем решения или те, которые мы сегодня обсудили на июнь, или те решения, которые потребуются исходя из текущей ситуации»,— сказал вице-премьер.

Господин Новак также отметил снижение мировых коммерческих запасов нефти. «Мы видим: снижаются запасы относительно пиковых значений, которые были и в июле 2020 года — 207 млн баррелей относительно среднего пятилетнего значения. Сегодня эти излишки снизились уже до 50 млн баррелей. Такими темпами, мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнему среднему значению»,— пояснил он.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки и на столько же в июне. В июле уровень добычи в странах ОПЕК+ будет увеличен на 450 тыс. баррелей в сутки. На прошлой встрече министры договорились, что все участники соглашения, кроме России и Казахстана, сохранят уровень добычи в апреле. России было разрешено восстановить ее на 130 тыс. барр./сут., Казахстану — на 20 тыс. барр./сут. Подобные исключения для этих стран делались и в январе, когда обсуждались параметры добычи нефти на февраль и март.

Подробнее о соглашении на апрель — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».