Правительство снизило прогноз по добыче нефти в 2021–2022 годах

Прогноз по добыче нефти в России в 2021 году снижен с 560 млн т до 517 млн т, следует из изменений, внесенных в госпрограмму «Развитие энергетики». Также правительство своим постановлением снизило прогноз на 2022 год до 548 млн т (было 558 млн т).

Прогноз на 2023 год остался на прежнем уровне в 556 млн т. На 2024 год прогноз повышен до 556 млн т (было 555 млн т).

Ранее ОПЕК повысила прогноз добычи нефти и конденсата в России по 2020 году на 4 тыс. т в сутки, до 1,39 млн т. При этом организация уменьшила свои ожидания по 2021 году и прогнозирует снижение показателя до 1,365 млн.

По предварительной оценке ОПЕК, в декабре добыча нефти и конденсата увеличилась незначительно — на 5,3 тыс. т в сутки в месячном выражении, до 1,36 млн т. В годовом выражении показатель снизился на 0,17 млн.