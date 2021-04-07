Парад Победы пройдет без иностранных лидеров

Россия не планирует приглашать зарубежных участников на парад в честь Победы в Великой Отечественной войне в Москве, так как этот год не юбилейный, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он сообщал, что военный парад в этом году точно состоится, не уточнив, пройдет ли он 9 мая. Участие президента Владимира Путина будет зависеть от ситуации с пандемией.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников. В остальном будет, наверное, обычный режим приглашения на парад, но с теми нюансами, которые уже ближе к дате проведения будут определены нашими санитарными властями»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в этом году торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы пройдут в 377 городах России, а в 28 городах, включая Москву,— военные парады. Ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция — 7 мая.

В 2020 году праздничные мероприятия, которые ежегодно проходят в России 9 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса. Парад в честь 75-й годовщины Победы прошел 24 июня в день исторического Парада Победы в 1945 году. На нем присутствовали главы Сербии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Республики Сербской, Абхазии и Южной Осетии.

Подробнее об участниках парада 2020 года — в материале “Ъ” «Пользуясь парадным случаем».