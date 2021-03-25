Шойгу анонсировал парады Победы в 28 городах России

В текущему году в 377 города России пройдут торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а в 28 городах, включая Москву, — военные парады, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. При этом пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова заявила, что в Москве решение о снятии ограничений на массовые мероприятия к 9 мая будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Участие в этих мероприятиях президента России Владимира Путина будет зависеть от аналогичных критериев, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Помимо Москвы, военные парады состоятся еще в 27-ми городах страны. В них примет участие более 47 тыс. человек, порядка 1,6 тыс. единиц военной техники и более 200 воздушных судов»,— сказал Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что «торжественные мероприятия, посвященные Великой Победе, пройдут в 377 городах и населенных пунктах».

Господина Пескова о возможности очного участия президента в шествии «Бессмертного полка» спросили в ходе пресс-колла. «Пока преждевременно об этом говорить. Мы пока не знаем, как будет развиваться эпидемиологическая обстановка, все-таки впереди еще больше чем один месяц, полтора месяца впереди. Будем надеяться, конечно, на то, что динамика развития эпидемиологической ситуации позволит нам то, чтобы какие-то дополнительные меры могли быть сняты в различных городах, в том числе в Москве, и тогда это позволит, конечно, принимать соответствующие решения о личном участии»,— ответил он. Представитель Кремля добавил, что «загадывать за полтора месяца достаточно трудно».

Ранее источники РБК сообщили, что мэрия Москвы может отменить ограничения на массовые мероприятия, введенные из-за пандемии коронавируса, к Дню Победы. Планируется, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в очном формате 9 мая. О своем решении власти столицы могут объявить в двадцатых числах апреля.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-й годовщины Победы прошел не 9 мая, а 24 июня — в день исторического парада Победы 1945 года. Акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-режиме. В феврале 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парад Победы в текущем году точно состоится. На вопрос, пройдет ли он 9 мая, пресс-секретарь затруднился ответить.