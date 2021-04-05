Репетиции парада Победы в Москве пройдут 29 апреля, 4 мая и 7 мая

Ночные тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция — 7 мая, сообщил военный комендант столицы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев. Традиционно в дни репетиций в центре Москвы и на ряде улиц по пути следования техники перекрывается движение.

«На Красную площадь мы переместимся 29 апреля — будет первая ночная тренировка, 4 мая — вторая ночная тренировка, 7 мая — генеральная репетиция»,— сказал журналистам Евгений Селезенев (цитата по ТАСС). Он отметил, что на данный момент проблемных вопросов по подготовке нет.

Сегодня на подмосковном полигоне Алабино прошла первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированных колонн и авиации. В Минобороны сообщили, что в тренировке приняли участие 12 тыс. военнослужащих и более 190 образцов техники.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу анонсировал парады Победы в 28 городах России. В 2021 году в 377 городах пройдут торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а в 28 городах, включая Москву,— военные парады.

При этом пресс-секретарь мэра столицы Гульнара Пенькова заявила, что в Москве решение о снятии ограничений на массовые мероприятия к 9 мая будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Участие в этих мероприятиях президента Владимира Путина будет зависеть от аналогичных критериев, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад в честь 75-й годовщины Победы прошел не 9 мая, а 24 июня — в день исторического парада Победы 1945 года. Акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-режиме.