Кремль: парад Победы в 2021 году точно состоится

Военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне в текущем году точно состоится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос, пройдет ли он 9 мая, пресс-секретарь затруднился ответить.

«Я пока не знаю»,— сказал господин Песков журналистам в ответ на вопрос о вероятности парада на 9 мая. «Но то, что парад будет,— это однозначно. Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому парад будет, никаких сомнений нет»,— уточнил он.

В 2020 году праздничные мероприятия, которые ежегодно проходят в России 9 мая, перенесли из-за пандемии коронавируса. Парад в честь 75-й годовщины Победы прошел 24 июня в день исторического Парада Победы в 1945 году.