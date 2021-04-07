МИД Украины: откроем огонь в Донбассе только в случае угрозы войскам

Украина будет открывать огонь в Донбассе только в случае возникновения угрозы ее войскам, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation. Также господин Кулеба призвал Париж и Берлин проявить более активную позицию в рамках «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию конфликта в регионе.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы»,— сказал министр.

По мнению Дмитрия Кулебы, «нормандский формат» и минские соглашения дали результаты в виде стабилизации ситуации на местах, обмена пленными и прекращении огня. «"Нормандского формата" достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках "нормандского формата", или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво»,— добавил он.

Напомним, 3 апреля миссия ОБСЕ сообщила об обострении конфликта в Донбассе. 6 апреля Украина запросила экстренную встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны для Киева — вступление в НАТО. По данным СМИ, лидеры Германии, Франции и Украины могут обсудить ситуацию в Донбассе на этой неделе.

Подробнее о переговорах по Донбассу — в материале “Ъ” «Как НАТО ляжет».