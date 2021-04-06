Украина запросила экстренную встречу Трехсторонней контактной группы по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук инициировал экстренное заседание группы по ситуации в Донбассе. Пресс-служба делегации сообщила, что после заседания, которое прошло на прошлой неделе, погибли трое украинских военных, четверо военнослужащих и один гражданский были ранены.

«Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве экстренной встречи ТКГ для обсуждения вопросов относительно немедленного принятия решительных мер по возобновлению режима прекращения огня»,— говорится в сообщении пресс-службы украинской делегации в Facebook.

Делегация сообщила, что руководство Украины и международных партнеров обеспокоено грубыми нарушениями режима прекращения огня «на фоне беспрецедентного укрепления войск РФ у границы Украины».

Источник «Интерфакса» сообщил, что делегация ДНР готова участвовать в экстренном заседании, однако требует, чтобы Киев представил результаты разбирательств по гибели ребенка и пенсионера на территории Донбасса. «Как только получим от Киева результаты разбирательств по этим всем фактам, тогда представители республик соберутся на экстренное заседание в любое время»,— сказал собеседник агентства.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев не будет принимать участие в заседаниях ТГК на территории Минска. Он считает, что Белоруссия находится под влиянием России. Сейчас встречи из-за коронавируса проходят онлайн. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно, насколько официальны заявления Киева. Он напомнил, что группа является трехсторонней и для смены площадки необходимо «выработать позицию еще двух сторон».

3 апреля миссия ОБСЕ сообщила о росте числа нарушений режима прекращения огня в ЛНР в десять раз, ситуация обострилась и на границе с непризнанной ДНР. США попросили Россию объяснить, что происходит на границе с Украиной, и призвал воздержаться от эскалации.

Подробнее об обострении конфликта — в материале “Ъ” «Если завтра Донбасс».