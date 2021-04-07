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Госсовет Адыгеи внес в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Государственный совет Республики Адыгея внес в Госдуму законопроект о возврате к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2022 году. По мнению авторов проекта, отмена индексации пенсий привела к нарушению трудового и пенсионного законодательства и снижению поступления страховых взносов. Индексацию пенсий в России отменили в 2016 году.

«Пенсионеры работают "нелегально" (без оформления документов, по чужим документам, на половину ставки), чтобы в отношении их не уплачивались страховые взносы и не подавались данные персонифицированного учета. Соответственно, происходит нарушение трудового и пенсионного законодательства. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению поступления страховых взносов»,— говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, отмена индексации негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров и привела к снижению покупательной способности, также произошло «резкое сокращение» числа работающих пенсионеров. Представители Госсовета Адыгеи указывают на рост социальной напряженности и подрыв доверия к пенсионной системе.

6 апреля проект закона о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам в Госдуму внесло законодательное собрание Севастополя. До этого нижняя палата парламента отклонила подобные предложения ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство направляло главе государства предложения на тему индексации пенсий работающим пенсионерам, но никаких решений на этот счет не принималось.

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