В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты. Ранее нижняя палата парламента отклонила уже три аналогичные инициативы — от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».

Индексацию пенсий в России отменили в 2016 году. Авторы нового законопроекта отмечают, что с того момента число работающих пенсионеров сократилось с 15 млн до 9,6 млн человек. «Вследствие этого не удалось добиться реальной экономии на отказе от индексаций выплат работающим пенсионерам, более того, пришлось дополнительно выделить на межбюджетный трансферт по обязательному пенсионному страхованию еще 40,6 млрд руб.»,— говорится в пояснительной записке.

При этом большая часть пенсионеров не прекратила трудовую деятельность, а перешла на получение «серой зарплаты», считают законодатели из Севастополя. Пенсионеры работают без оформления документов, по чужим документам или на половину ставки — таким образом, снижается и поступление страховых взносов.

Правительство ранее не поддержало ни одну из инициатив думской оппозиции, поскольку все они требовали дополнительных расходов за счет средств бюджета Пенсионного фонда Россиии. Документом заксобрания Севастополя они также предполагаются — в размере около 400 млрд руб. в 2022 году.

Вместе с тем, в январе президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Правительство выполнило поручение главы государства, однако содержание представленного доклада не раскрывала. Накануне, когда стало известно о планах президента 21 апреля огласить послание Федеральному собранию, журналисты спрашивали, затронет ли Владимир Путин эту тему. Пресс-секретарь Кремля анонсировать содержание послания отказался, но отметил, что решений об индексации пенсий работающим пенсионерам не принималось